《異動股》小米（１８１０）高開近３％，首季收入跌５％符預期

《經濟通通訊社２０日專訊》小米（０１８１０）現價升２﹒８９％，報１１﹒４元，該股

成交約２２０萬股，涉資２４８８萬元。

小米集團（０１８１０）公布截至今年３月３１日止首季業績，集團錄得虧損約５﹒８８億

人民幣，去年同期則錄得純利７７﹒９３億人民幣；每股基本虧損０﹒０２人民幣。以非通用會

計準則計算，集團首季經調整淨利潤為２８﹒５９億人民幣，按年跌５２﹒９％。期內，集團收

入７３３﹒５２億人民幣，按年跌４﹒６％；毛利１２７﹒１億人民幣，跌１０﹒２％。

現時，恒生指數報２０４７０，升３５０點或升１﹒７４％，主板成交２４﹒９４億元。國

企指數報７０３９，升１３９點或升２﹒０３％。恒生科技指數報４２２０，升１３０點或升

３﹒１８％。

即月期指新報２０４６６，升４４６點，低水５點。即月國指期貨報７０５５，升１７１點

，高水１６點。即月科指期貨新報４２４２，升１６１點，高水１４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １１﹒４０元 升２﹒８９％

舜宇（０２３８２） １１４﹒８０元 升４﹒９４％

瑞聲（０２０１８） １６﹒５８元 升０﹒３６％

騰訊（００７００） ３４８﹒００元 升２﹒２９％

美團（０３６９０） １７１﹒１０元 升３﹒３８％

阿里（０９９８８） ８６﹒３０元 升３﹒５４％

京東集團（０９６１８） ２０６﹒８０元 升３﹒５０％

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（ｈｃ）

