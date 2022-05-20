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20/05/2022 09:28

《異動股》小米（１８１０）高開近３％，首季收入跌５％符預期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》小米（０１８１０）現價升２﹒８９％，報１１﹒４元，該股
成交約２２０萬股，涉資２４８８萬元。
　　小米集團（０１８１０）公布截至今年３月３１日止首季業績，集團錄得虧損約５﹒８８億
人民幣，去年同期則錄得純利７７﹒９３億人民幣；每股基本虧損０﹒０２人民幣。以非通用會
計準則計算，集團首季經調整淨利潤為２８﹒５９億人民幣，按年跌５２﹒９％。期內，集團收
入７３３﹒５２億人民幣，按年跌４﹒６％；毛利１２７﹒１億人民幣，跌１０﹒２％。
　　現時，恒生指數報２０４７０，升３５０點或升１﹒７４％，主板成交２４﹒９４億元。國
企指數報７０３９，升１３９點或升２﹒０３％。恒生科技指數報４２２０，升１３０點或升
３﹒１８％。
　　即月期指新報２０４６６，升４４６點，低水５點。即月國指期貨報７０５５，升１７１點
，高水１６點。即月科指期貨新報４２４２，升１６１點，高水１４點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒４０元　升２﹒８９％
　　舜宇（０２３８２）　　　１１４﹒８０元　升４﹒９４％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１６﹒５８元　升０﹒３６％
　　騰訊（００７００）　　　３４８﹒００元　升２﹒２９％
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒１０元　升３﹒３８％
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒３０元　升３﹒５４％
　　京東集團（０９６１８）　２０６﹒８０元　升３﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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