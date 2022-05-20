恒指擴大升幅至超過５００點，科技股領升，藥明升幅擴大

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，將１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ） 維持

在３﹒７％，預期降５基點，但將５年期ＬＰＲ下調１５基點至４﹒４５％，下調幅度超過市場

預期。今早內房股全面全面向好，惟開市後Ａ股房地產股獲利回吐，港股內房股跟隨收窄升幅；

碧桂園（０２００７）升１﹒２１％，報５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

３﹒５２％。；龍湖（００９６０）升１﹒３９％，報４０元，以現價計，該股暫連升６日，累

計升幅１４﹒９４％；中海外（００６８８）升０﹒２１％，報２３﹒９元；潤地

（０１１０９）升１﹒２９％，報３５﹒４５元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅

１０﹒６１％。



＊康希諾獲世衛認可，帶動醫藥股＊



康希諾生物（０６１８５）公布，世界衛生組織將重組新型冠狀病毒疫列入緊急使用清單，

其認為「克威莎」符合世衛認定的防護ＣＯＶＩＤ－１９的標準，且該疫苗帶來的好處遠大於風

險；康希諾現升９﹒９２％，報７８﹒１元；醫藥股跟升，藥明生物（０２２６９）午後曾升逾

８％，現升７﹒９５％為最佳表現藍籌，報５６﹒３５元。



＊科技股全線反彈＊



此外，隔晚美國中概股跑贏大市，同時ＬＰＲ下調利好投資氣氛，科技股成升市火車頭大幅

反彈；京東集團（０９６１８）升６﹒４１％，報２１２﹒６元；阿里（０９９８８）升

４﹒９８％，報８７﹒５元；美團（０３６９０）升４﹒４１％，報１７２﹒８元；騰訊

（００７００）升３﹒１７％，報３５１元。

現時，恒生指數報２０６２３，升５０２點或升２﹒５０％，主板成交８４１﹒３６億元。

國企指數報７０８６，升１８７點或升２﹒７２％。恒生科技指數報４２６２，升１７１點或升

４﹒２０％。

即月期指新報２０５６６，升５４６點，低水５７點。即月國指期貨報７０７５，升１９１

點，低水１２點。即月科指期貨新報４２６４，升１８３點，高水６點。

上證綜合指數報３１４１，升４４點或升１﹒４５％，成交３５６６﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１１４３９，升１８９點或升１﹒６８％，成交４３６３﹒０２億元人民幣

。





表列十大升幅藍籌股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ５６﹒３５元 升７﹒９５％

招行（０３９６８） ４９﹒１０元 升７﹒３２％

京東集團（０９６１８） ２１２﹒６０元 升６﹒４１％

阿里健康（００２４１） ４﹒４２元 升５﹒４９％

阿里（０９９８８） ８７﹒５０元 升４﹒９８％

瑞聲（０２０１８） １７﹒３４元 升４﹒９６％

小米（０１８１０） １１﹒６２元 升４﹒８７％

舜宇（０２３８２） １１４﹒６０元 升４﹒７５％

美團（０３６９０） １７２﹒８０元 升４﹒４１％

網易（０９９９９） １５３﹒９０元 升３﹒７１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

