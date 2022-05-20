  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 14:27

恒指擴大升幅至超過５００點，科技股領升，藥明升幅擴大

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，將１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）　維持
在３﹒７％，預期降５基點，但將５年期ＬＰＲ下調１５基點至４﹒４５％，下調幅度超過市場
預期。今早內房股全面全面向好，惟開市後Ａ股房地產股獲利回吐，港股內房股跟隨收窄升幅；
碧桂園（０２００７）升１﹒２１％，報５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
３﹒５２％。；龍湖（００９６０）升１﹒３９％，報４０元，以現價計，該股暫連升６日，累
計升幅１４﹒９４％；中海外（００６８８）升０﹒２１％，報２３﹒９元；潤地
（０１１０９）升１﹒２９％，報３５﹒４５元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅
１０﹒６１％。

＊康希諾獲世衛認可，帶動醫藥股＊

　　康希諾生物（０６１８５）公布，世界衛生組織將重組新型冠狀病毒疫列入緊急使用清單，
其認為「克威莎」符合世衛認定的防護ＣＯＶＩＤ－１９的標準，且該疫苗帶來的好處遠大於風
險；康希諾現升９﹒９２％，報７８﹒１元；醫藥股跟升，藥明生物（０２２６９）午後曾升逾
８％，現升７﹒９５％為最佳表現藍籌，報５６﹒３５元。

＊科技股全線反彈＊

　　此外，隔晚美國中概股跑贏大市，同時ＬＰＲ下調利好投資氣氛，科技股成升市火車頭大幅
反彈；京東集團（０９６１８）升６﹒４１％，報２１２﹒６元；阿里（０９９８８）升
４﹒９８％，報８７﹒５元；美團（０３６９０）升４﹒４１％，報１７２﹒８元；騰訊
（００７００）升３﹒１７％，報３５１元。
　　現時，恒生指數報２０６２３，升５０２點或升２﹒５０％，主板成交８４１﹒３６億元。
國企指數報７０８６，升１８７點或升２﹒７２％。恒生科技指數報４２６２，升１７１點或升
４﹒２０％。
　　即月期指新報２０５６６，升５４６點，低水５７點。即月國指期貨報７０７５，升１９１
點，低水１２點。即月科指期貨新報４２６４，升１８３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３１４１，升４４點或升１﹒４５％，成交３５６６﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４３９，升１８９點或升１﹒６８％，成交４３６３﹒０２億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列十大升幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　５６﹒３５元　升７﹒９５％
　　招行（０３９６８）　　　　４９﹒１０元　升７﹒３２％
　　京東集團（０９６１８）　２１２﹒６０元　升６﹒４１％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒４２元　升５﹒４９％
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒５０元　升４﹒９８％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１７﹒３４元　升４﹒９６％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６２元　升４﹒８７％
　　舜宇（０２３８２）　　　１１４﹒６０元　升４﹒７５％
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒８０元　升４﹒４１％
　　網易（０９９９９）　　　１５３﹒９０元　升３﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/05/2022
LPR超預期下調　惟樓市低迷債務難解　內房先升後跌
人氣文章財經熱話20/05/2022
【下調LPR】鄧聲興：恒指初步睇兩萬一 季檢不宜炒 下半年部署兩板塊！
人氣文章FOCUS20/05/2022
【FOCUS】降LPR釋強信號　激活內房待觀察
人氣文章財經熱話20/05/2022
【招行翻生】招行仍屬內銀首選？上試60元靠此因素！
人氣文章財經熱話20/05/2022
《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆 全面回暖或分薄內房資金流
人氣文章財經熱話20/05/2022
【逆境求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金