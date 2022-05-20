《駐京專電》銀保監：重點查處通過信貸等手段違規輸送利益問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》銀保監召開通氣會，相關負責人在會上表

示，銀保監持續加強和改進公司治理監管，推動包括中小銀行在內的金融機構深化公司治理改革

，並將此作為防範化解風險、實現高質量發展的重要手段。重點查處大股東違規質押、股權嵌套

、股權代持等股權問題，通過信貸、債券、貼現等手段違規輸送利益問題，以及內部人控制和大

股東操縱掏空機構等問題。

銀保監通報，今年以來，主要開展了以下四個方面的工作。

一是繼續落實健全公司治理三年行動方案。進一步對加強黨的領導、強化股東穿透監管、規

範關聯交易等重點領域提出了更加嚴格細緻的工作要求，力爭推動銀行保險機構公司治理改革在

重點和難點領域取得關鍵性突破，確保三年行動方案圓滿收官。

二是部署公司治理重點問題整改。全面摸排銀行保險機構「三會一層」組織架構情況，建立

組織架構不健全機構清單，嚴格落實整改責任。開展激勵約束機制有效性排查，重點排查和整治

績效考核與風險管理不一致、短期與中長期激勵不平衡、薪酬延期支付不到位以及未執行薪酬追

索扣回等違規情形。

三是開展股權和關聯交易專項整治。要求各級監管部門深入排查隱患，進一步加強對大股東

的監管，堅持早識別、早預警、早干預、早處置的原則，強化處罰問責力度。

四是完善日常風險監測預警。在商業銀行２０２１年監管評級中，將公司治理作為重要的評

級要素。修訂公司治理監管評估指標體系，完善關於加強黨的領導、股東行為、董事會運作、關

聯交易等評估指標。

