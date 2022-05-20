  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 12:19

《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆，全面回暖或分薄內房資金流

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報２０４８９，升３６８點或１﹒８３％，主
板成交６２５﹒５６億元。恒生中國企業指數報７０４６，升１４６點或２﹒１３％。恒生科技
指數報４２３４，升１４３點或３﹒５１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團－ＳＷ
（０９６１８）；騰訊控股收報３４８元，升７﹒８元或２﹒２９％，成交５０﹒９４億元；美
團收報１７０﹒８元，升５﹒３元或３﹒２％，成交２３﹒０７億元；京東集團－ＳＷ收報
２１０元，升１０﹒２元或５﹒１１％，成交１３﹒３８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、美團及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。

＊葉尚志：港股底部承接強，中長線上望２２５００＊

　　人行５年期ＬＰＲ意外下調１５基點，而且隔晚美股中概股逆市造好，刺激恒指上午最多抽
高超過４００點。第一上海證首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢轉好，
日前美股道指大跌逾１１００點後，港股亦只跌５００多點，底部承接力強，而目前亦已修復昨
日跌幅，相信亦與港股低估值有關。
　　葉尚志提到，近期港股硬淨，正形成穩中向好形態，如中國刺激經濟等消息面配合，今個月
內恒指有機會突破２１０００，初步反彈目標定於２０７００，消息持續向好可上試２１３００
，中長線可上望至２２５００，但目前仍先以反彈為目標。

＊人行料適度寬鬆應對美貨幣政策＊

　　ＬＰＲ降幅超過預期，葉尚志指人行將秉持適度寬鬆的貨幣政策，以應對美國的緊縮政策周
期。他指，美國聯儲局主席鮑威爾近期的鷹派表現只是「口頭鷹」，預期局方將以穩定市場預期
為方向，近期官員說法亦只是為市場打底。他預期人行不會過分寬鬆，將會保留銀彈以應對美國
的緊縮衝擊，同時預留空間穩增長穩經濟。

＊中央全面刺激經濟有機會分流資金＊

　　一般預期ＬＰＲ下降將有利內房銷售表現，葉尚志指現時內房股氣氛回穩，值博空間的確有
所回升。但提到現時中央全面刺激經濟，其餘板塊亦預期將有不錯表現，變相資金有機會分流，
影響內房股反彈表現，市場將傾向輪流炒。
　　葉尚志預期民企內房的發債結果未必會火爆，但亦不會太差，因其債息率不錯，料有相當吸
引力。他強調，發債只是支撐民企內房周轉的第一步，主要仍要看房企的銷售數字如何，才能證
明資金能夠回籠。發債民企內房之中，葉尚志比較看好碧桂園（０２００７），如６月及７月的
合約銷售數字理想，股價有望收復至６﹒５元。（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/05/2022
【FOCUS】降LPR釋強信號　激活內房待觀察
財經熱話20/05/2022
【招行翻生】招行仍屬內銀首選？上試60元靠此因素！
財經熱話20/05/2022
《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆 全面回暖或分薄內房資金流
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】中小型券商掀結業潮　許照中：本地券商缺乏政策幫助
大行報告20/05/2022
【大行炒D乜】券商點睇QQ、小米同京東　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金