《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆，全面回暖或分薄內房資金流

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報２０４８９，升３６８點或１﹒８３％，主

板成交６２５﹒５６億元。恒生中國企業指數報７０４６，升１４６點或２﹒１３％。恒生科技

指數報４２３４，升１４３點或３﹒５１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及京東集團－ＳＷ

（０９６１８）；騰訊控股收報３４８元，升７﹒８元或２﹒２９％，成交５０﹒９４億元；美

團收報１７０﹒８元，升５﹒３元或３﹒２％，成交２３﹒０７億元；京東集團－ＳＷ收報

２１０元，升１０﹒２元或５﹒１１％，成交１３﹒３８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及京東集團－ＳＷ。



＊葉尚志：港股底部承接強，中長線上望２２５００＊



人行５年期ＬＰＲ意外下調１５基點，而且隔晚美股中概股逆市造好，刺激恒指上午最多抽

高超過４００點。第一上海證首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢轉好，

日前美股道指大跌逾１１００點後，港股亦只跌５００多點，底部承接力強，而目前亦已修復昨

日跌幅，相信亦與港股低估值有關。

葉尚志提到，近期港股硬淨，正形成穩中向好形態，如中國刺激經濟等消息面配合，今個月

內恒指有機會突破２１０００，初步反彈目標定於２０７００，消息持續向好可上試２１３００

，中長線可上望至２２５００，但目前仍先以反彈為目標。



＊人行料適度寬鬆應對美貨幣政策＊



ＬＰＲ降幅超過預期，葉尚志指人行將秉持適度寬鬆的貨幣政策，以應對美國的緊縮政策周

期。他指，美國聯儲局主席鮑威爾近期的鷹派表現只是「口頭鷹」，預期局方將以穩定市場預期

為方向，近期官員說法亦只是為市場打底。他預期人行不會過分寬鬆，將會保留銀彈以應對美國

的緊縮衝擊，同時預留空間穩增長穩經濟。



＊中央全面刺激經濟有機會分流資金＊



一般預期ＬＰＲ下降將有利內房銷售表現，葉尚志指現時內房股氣氛回穩，值博空間的確有

所回升。但提到現時中央全面刺激經濟，其餘板塊亦預期將有不錯表現，變相資金有機會分流，

影響內房股反彈表現，市場將傾向輪流炒。

葉尚志預期民企內房的發債結果未必會火爆，但亦不會太差，因其債息率不錯，料有相當吸

引力。他強調，發債只是支撐民企內房周轉的第一步，主要仍要看房企的銷售數字如何，才能證

明資金能夠回籠。發債民企內房之中，葉尚志比較看好碧桂園（０２００７），如６月及７月的

合約銷售數字理想，股價有望收復至６﹒５元。（ｈｃ）

