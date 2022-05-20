《美元走勢－羅明立》１０２﹒３５是美匯初步支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒００ １２８﹒２１ １２７﹒５３

歐元╱美元 １﹒０５７１ １﹒０５９３ １﹒０５５４

英鎊╱美元 １﹒２４６９ １﹒２４９６ １﹒２４３７

美元╱瑞郎 ０﹒９７３０ ０﹒９７３６ ０﹒９６９４

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８４８８ ７﹒８４６２

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《美元走勢》美匯指數周四（１９日）失守２０天線，跌穿１０３水平。美國上周初次申領

失業救濟人數增加２１﹒８萬，略高過前值及預期；有聯儲局官員表示，預計在７月後局方的貨

幣政策調整會較為審慎，避免在遏抑通脹的同時，令經濟陷入衰退。紐約聯儲在其最新的全球供

應鏈指數報告中指出，由於防疫措施和俄烏戰爭延長了交貨時間，全球供應鏈壓力在４月份加劇

。市場擔心美國經濟陷入衰退，美股再跌，但美匯未有受惠於避險升溫，反而跌至１０２﹒６０

附近，５月５日的低位１０２﹒３５是初步支持。

非美貨幣普遍造好，歐元升穿２０天線，曾經高見１﹒０６以上，現時或在１﹒０５５０╱

１﹒０６５０波動，美元雖然再跌，但仍然是調整居多，歐元進一步大漲的可能性不高



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６２０ １﹒０５００ １﹒０６６５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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