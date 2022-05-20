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即市新聞

20/05/2022 15:53

《美元走勢－羅明立》１０２﹒３５是美匯初步支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒００　１２８﹒２１　１２７﹒５３
　　歐元╱美元　１﹒０５７１　１﹒０５９３　１﹒０５５４
　　英鎊╱美元　１﹒２４６９　１﹒２４９６　１﹒２４３７
　　美元╱瑞郎　０﹒９７３０　０﹒９７３６　０﹒９６９４
　　美元╱港元　７﹒８４６７　７﹒８４８８　７﹒８４６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周四（１９日）失守２０天線，跌穿１０３水平。美國上周初次申領
失業救濟人數增加２１﹒８萬，略高過前值及預期；有聯儲局官員表示，預計在７月後局方的貨
幣政策調整會較為審慎，避免在遏抑通脹的同時，令經濟陷入衰退。紐約聯儲在其最新的全球供
應鏈指數報告中指出，由於防疫措施和俄烏戰爭延長了交貨時間，全球供應鏈壓力在４月份加劇
。市場擔心美國經濟陷入衰退，美股再跌，但美匯未有受惠於避險升溫，反而跌至１０２﹒６０
附近，５月５日的低位１０２﹒３５是初步支持。　
　　非美貨幣普遍造好，歐元升穿２０天線，曾經高見１﹒０６以上，現時或在１﹒０５５０╱
１﹒０６５０波動，美元雖然再跌，但仍然是調整居多，歐元進一步大漲的可能性不高
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６２０　１﹒０５００　１﹒０６６５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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