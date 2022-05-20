【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境，續靜市擴張升級系統

《經濟通通訊社記者張煒權２０日報道》在新冠疫情下，各行各業都掙扎求存，加上港股市

況疲弱，交投萎縮，科技股監管風暴令各大科技巨頭股價一蹶不振，券商行業首當其衝受影響，

引發中小型券商結業潮。隨著傳統的「經紀制」被市場淘汰，在面對行業激烈的競爭下，中小型

券商已不可依賴單一的經紀業務。另一方面，市場對線上交易系統的要求愈來愈高，加上監管部

門推出新措施，如今年第四季將實施港股實名制，中小型券商為了滿足相關要求，或需投放大量

資源以提升配套，亦大大增加營運成本。面對市況疲弱及市場競爭下，本地券商如何作出變革，

將考驗其轉危為機的能力。

耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，本次香港證券

業結業潮主要是中小型證券行，以一通為例，過去５至１０年社會不斷變化，但其交易系統一直

都沒有進一步改革及發展。他指出，近年網上交易盛行，出現許多新的配套，網上及手機落盤已

淘汰傳統電話或經紀落盤，加上他們沒有投放研發，當遇上現時成交萎縮的情況，成本顯著增加

。另外，今年尾將推行股票實名制，以及一些新股市場的「新玩法」，都令證券行需要投放資源

更改及升級交易系統，加上前景不明朗，因此寧願選擇結業。



＊市況差及成交萎縮令證券行業面臨困境＊



根據港交所數據顯示，今年首季港股日均成交金額按年大跌３５％至１４６５億元，期內，

只有１７家新股上市，集資額只有１４９億元，按年大減８９％。而４月每日平均成交金額只有

１１６７﹒１億元，按年跌２５﹒１％，按月跌３３﹒３％。４月證券市場成交金額為２﹒１萬

億元，按年跌２９％，按月更銳減４７﹒８％。

許繹彬指出，新冠疫情爆發後，２０２０年不論是美股及港股成交及點數都創新高，催生許

多「概念」，如未有盈利的科網股、宅文化等，但２０２１年始終回歸現實，投資者開始重新重

視企業盈利能力，加上今年美國突然收水，利息成本增加，令那些企業的生意更為艱辛。他續指

，現時恒生指數以科技股及中資股為主，在兩者皆受壓的情況下，恒指反覆向下，令投資意欲減

少，驅使成交萎縮，才令證券行業面臨困境。

許繹彬指出，耀才開業至今２７年，上市亦已１２年，由第一日至今已經推行網上落盤，系

統升級及研發等的成本有限，現時成本主要為伺服器及擴寬落盤渠道等，但如果是一些中小型證

券行需重新配置及加強網上系統，研發成本就是百上加斤。



＊耀才繼續靜市擴張，近期開戶數增長５０％以上＊



許繹彬強調，耀才一直奉行「靜市擴張」的策略，吸納更多不同客源，同時升級系統、加強

系統網絡、保安及擴寬落盤渠道等，做好準備迎接旺市。他又指，耀才多年來建立好與客戶的信

任，在疫情下營商策略不變，依照保持２００多位客戶服務員２４小時協助客戶，其分行亦是７

天營業，１４個營業點可媲美中小型銀行，從而令客人對耀才有信心。他續指，耀才在疫市下會

繼續增加前線員工人手，以及ＩＴ人才，務求可維持優質服務。許繹彬指出，在結業潮下，由其

他證券行來耀才開戶的客戶數量比去年同期增長５０％以上。

被問及耀才有否進軍大灣區的計劃，許繹彬指出，許多公司都想到國內發展業務，但需留意

其法制有沒有配合，例如現時港資企業若想到內地發展都需尋求合作，如果有一日可在國內百分

百全資擁有，耀才一定會拓展國內市場，或在內地新增營業點，惟現時仍需留意中證監的法制改

變，強調耀才有密切關注。



＊重新調低交易徵費及印花稅或可刺激成交＊



至於早前港府增加交易徵費及交易印花稅率，許繹彬認為，成交整體有偏靜，當中高頻交易

者成本增加，「轉身」都更難，要看準機會才會落手，印花稅增加的確令高頻交易者客戶交易量

減少，從而亦令成交萎縮，形成「齒輪效應」，間接令中小型證券行生意減少。他續指，如果相

關徵費及稅率可調低，或許可刺激到成交量，從而令證券業前景變得更好。

對於政府應該如何協助行業，許繹彬認為最重要用得其所，例如資助行業提升電腦系統、強

化交易系統及配套等等，以做好準備迎接經濟復甦會更好；若只給予金錢支援，企業用不得其所

是沒有意思的。

