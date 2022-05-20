【夜期時段】即月期指最新報２０６６４點，升５２點，低水５３點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６１７點，升５點，低水

１００點，最新報２０６６４點，升５２點，低水５３點，合約成交３８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０９９點，升７點，低水２２點，最新報７１０７點，升

１５點，低水１４點，合約成交４８６張。

