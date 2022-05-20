【恒指季檢】季檢今揭盅，分析料快手京東健康等有望加入成分股

《經濟通通訊社２０日專訊》香港恒生指數公司將於今天公布季度檢討結果。《彭博》認為

，恒生指數或會納入更多科技股和醫療健保股，以更好地反映新經濟的情況。科技，醫療健保和

消

費類股可能仍是恒指未來納入的主要對象，預計這三個行業可能有３至６支股票淨加入恒指。

彭博行業分析報告提到，科技股快手（０１０２４）和百度（０９８８８），醫療健保公司

京東健康（０６６１８）和藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９），以及家電製造商海

爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）可能被納入。

報告指，本次成分股檢討正值恒指的關鍵時刻。由於擔心中國清零防疫政策的負面影響以及

美國聯儲局會緊縮貨幣政策，恒指今年以來已下跌１４％。科技股受到的衝擊尤其嚴重，雖然中

國高層一再表態支持平台經濟，但行業監管的不確定性仍然存在。

另外，中金發表報告指，基於市值和行業代表性的考慮，百濟神州（０６１６０）

（滬：６８８２３５）、中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）、翰森製藥

（０３６９２）、嗶哩嗶哩（０９６２６）和中國燃氣（００３８４）亦是恒指潛在的納入對象

。

雖然恒生指數公司去年表示，目標到２０２２年中將恒指成分股數量增加到８０個，惟獨立

研究平台Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ預計，這個期限可能會推遲到今年底。（ｓｌ）

