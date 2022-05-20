【恒指季檢】聯想集團納入恒生中國企業指數成分股，剔除翰森製藥

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數成分股將納入聯想
集團（００９９２），剔除翰森製藥（０３６９２），將於６月１３日（星期一）起生效，成分
股數目維持５０隻。
另外，恒生綜合指數成份股加入蔚來（０９８６６），成份股數目由５１６隻增加至５１７
隻。（ｂｎ）
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