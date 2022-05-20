京東６１８活動下周一晚上８時啟動，夥北京深圳等推消費券

《經濟通通訊社２０日專訊》京東（０９６１８）今天舉行２０２２年６１８啟動發布會，

京東零售平台業務中心負責人林琛宣布，京東６１８活動將於５月２３日晚上８時啟動，分為預

售期、開門紅、場景期、高潮期四個階段。為了進一步拉動消費，讓利消費者，今年京東６１８

消費券規模再創新高，活動期間將聯合北京、深圳、長沙等多個城市推出消費券，涵蓋線上線下

眾多場景。

林琛介紹指，今年京東６１８的跨店滿減規則為每滿２９９元（人民幣．下同）減５０元，

消費者不需要領券，可直接下單。ＰＬＵＳ會員更可享上千元的補貼。同時，集團將聯合品牌商

家在全品類商品中全面讓利。他預計，此次京東６１８中新品佔比將提升２０％以上。

他又指，在６１８期間，京東健康（０６６１８）將針對慢性病、罕見病等患者的用藥需求

，聯合廣大藥企品牌發起「慢病關愛計劃」，通過建立服務專區、整合醫生科普、藥師服務等一

站式服務能力，協助患者實現線上復診續方、送藥上門等服務。



＊提出「青綠計劃」組建綠色商品池＊



林琛表示，此次６１８活動將聯合伊利、清風、雀巢、雅培、寶潔等品牌推出「青綠計劃」

。據介紹，平台會針對近百萬種綠色商品進行全面打標，組建綠色商品池。商品品類主要包括節

能節電類，綠色食品類、綠色出行等。此外，京東還會集合頭部品牌，組建青綠品牌聯盟。同時

，平台還將推出青綠賬戶體系「碳積分」，消費者購買綠色商品後可以獲得積分，利用積分兌換

綠色商品、兌換優惠券等。（ａｃ）

