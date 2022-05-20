【新冠肺炎】蘭桂坊檢疫酒店爆ＢＡ﹒２﹒１，包括美國抵港夫婦

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港至今

有逾４０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，而最新的個案包括有一對由美國抵港的夫婦，他們於中環

蘭桂坊酒店檢疫，當時入住３２０４號房，他們檢疫時的樣本一直陰性，其後５月１２日的樣本

陽性，其中６４歲女士已打３針，她５月１０日已出現發燒等，ＣＴ值是１５，陽性後送竹篙灣

檢疫，６５歲男士同樣已打３針，一直無病徵，５月１４日樣本陽性，ＣＴ值３２，兩人均無陽

性紀錄。他們於５月１０日至１５日期間曾進行社區活動、進入餐廳、食肆，患者曾身處的１１

個地點納入強檢通告。



＊患者曾光顧筲箕灣多間食肆等＊



１１個地點包括新鴻峰餐廳、筲箕灣南安街大家樂、鰂魚涌莉苑鍋貼美食、北角英皇道新都城大

家樂、筲箕灣成記雲吞麵、太古城麥當勞、太古城ＭＯＶｉＥ ＭＯＶｉＥ

Ｃｉｔｙｐｌａｚａ、筲箕灣東輝大廈麥當勞、愛東邨麥當勞、筲箕灣新華街新釗記冰室，以及

海事處筲箕灣海事分處。

調查發現同一檢疫酒店中有２宗個案，屬父子關係，兩人５月７日由尼泊爾抵港，其中一人

５月１０日陽性，已送檢疫，另一人５月１１日檢測陽性，當局已將以上的樣本全基因分析，發

現他們的排列是一樣，料在酒店爆疫，已要求政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇已

到場視察。

（ｈｙ）

