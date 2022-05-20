【新冠肺炎】１７間學校呈報１８宗陽性個案，涉１３學生５職員

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日錄
１８宗學校呈報陽性個案，涉及１３名學生５位職員，全部是快測呈報陽性，４宗在昨日確診、
１４宗今日確診。
今日確診的個案，涉５間幼稚園共４學生及１教職員、５間小學共４學生及２職員，其中一
間小學有２人確診；７間中學共５名學生及２名職員確診。（ｈｙ）
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