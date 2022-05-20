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20/05/2022 17:41

【新冠肺炎】袁國勇：蘭桂坊酒店現垂直傳播，強調打齊針毋須擔心

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中環蘭桂坊酒店九如坊疑似爆疫，當中包括一對由美國抵港的
夫婦，以及一對尼泊爾抵港的父子，檢測發現有３人感染Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１
。兩組人住的樓層不同，但座向相同，料酒店出現傳播。
　　政府專家顧問，港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午到酒店視察，他表示從表面觀察，
３３０４座向的病毒傳到３２０４的尼泊爾抵港的父子，由於兩組人均只有一人有病徵，故未知
道誰是傳染者，由於上址的衞生條件佳，暫未知垂直傳播的原因。

＊喉管狀況正常，暫無需撤離＊

　　袁國勇表示，機電工程署檢視酒店喉管及狀況，喉管狀況亦正常，亦沒有破損，廁所都是通
風。不過，所有喉管是經管道槽連接，同時出現煙囪效應，熱空氣向上，在３２或３３樓中釋放
出來，而影響住客。他又指會抽樣環境樣本以檢視情況，現時只可在防煙門放空氣清新機，以減
少檢疫酒店再出現群組個案。他又形容有關事件很奇怪，指很少會發現在管道槽出現正壓，需了
解其他酒店是否亦出現類似情況。
　　袁國勇表示，明白市民會感到擔心，強調只要打齊疫苗就不用太擔心。他又認為本港已有防
重症的免疫屏障，故相信變種病毒ＢＡ﹒２﹒１２﹒１不會造成大爆發，暫時亦無需撤離。
（ｈｙ）

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