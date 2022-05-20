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即市新聞

20/05/2022 16:24

《小傳日記》ＬＰＲ減完又減，內房未來唔會慘！

　　《小傳日記》魚缸呢排真係愈來愈硬淨，直頭出現跌唔落嘅情況，經歷完前晚美股大冧千幾
點，魚缸都只係跌５００幾點成功跑贏美股，已經成功通過跌市考驗，加埋今日好消息谷一谷，
就已經即時收復返噚日嘅失地。
　　今朝人行就公布咗孖屐熱切期待嘅ＬＰＲ，原先以為早幾日講咗減首置利率之後，ＬＰＲ應
該唔會再減，點知阿爺今次居然扭大啲水喉，再將５年期ＬＰＲ減多１５基點去到４﹒４５％，
而１年期ＬＰＲ就維持３﹒７％不變。有孖屐中人話，今次利率下調凸顯當局支持房地產行業嘅
強烈信號，所以今日內房佬表現都唔差，但係慣咗短期炒內房嘅孖屐今日都略為獲行回吐，加上
Ａ場內房佬唔係好跑得起，所以今日全日都升得唔多；碧桂園（０２００７）升多過１巴仙，收
報５銀；龍湖（００９６０）升多過１巴仙，報３９﹒８５銀；中海外（００６８８）升差唔多
１巴仙，報２４﹒０５銀；潤地（０１１０９）升多過１﹒５７巴仙，報３５﹒５５銀。
　　雖然今日內房佬升得唔多，但其實已經唔係好跌，因為阿爺已經逐步喺各方面撐住內房，包
括由資金上游著手，逐步畀民企內房發債籌期，下游方面就大減ＬＰＲ，包括自用需求同投資需
求都有，所以今次真係差唔多成年以來真正嘅內房回暖消息，敢博嘅話而家趁低入都係好時機，
請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任
何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概
與《經濟通》、編者及作者無涉。

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