《小傳日記》ＬＰＲ減完又減，內房未來唔會慘！

《小傳日記》魚缸呢排真係愈來愈硬淨，直頭出現跌唔落嘅情況，經歷完前晚美股大冧千幾

點，魚缸都只係跌５００幾點成功跑贏美股，已經成功通過跌市考驗，加埋今日好消息谷一谷，

就已經即時收復返噚日嘅失地。

今朝人行就公布咗孖屐熱切期待嘅ＬＰＲ，原先以為早幾日講咗減首置利率之後，ＬＰＲ應

該唔會再減，點知阿爺今次居然扭大啲水喉，再將５年期ＬＰＲ減多１５基點去到４﹒４５％，

而１年期ＬＰＲ就維持３﹒７％不變。有孖屐中人話，今次利率下調凸顯當局支持房地產行業嘅

強烈信號，所以今日內房佬表現都唔差，但係慣咗短期炒內房嘅孖屐今日都略為獲行回吐，加上

Ａ場內房佬唔係好跑得起，所以今日全日都升得唔多；碧桂園（０２００７）升多過１巴仙，收

報５銀；龍湖（００９６０）升多過１巴仙，報３９﹒８５銀；中海外（００６８８）升差唔多

１巴仙，報２４﹒０５銀；潤地（０１１０９）升多過１﹒５７巴仙，報３５﹒５５銀。

雖然今日內房佬升得唔多，但其實已經唔係好跌，因為阿爺已經逐步喺各方面撐住內房，包

括由資金上游著手，逐步畀民企內房發債籌期，下游方面就大減ＬＰＲ，包括自用需求同投資需

求都有，所以今次真係差唔多成年以來真正嘅內房回暖消息，敢博嘅話而家趁低入都係好時機，

請請！



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