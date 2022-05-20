《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國的長中短線經濟前景

《雷鳴天下》４月份中國的零售與生產經濟數據很不理想，難免使人對中國經濟前景感到憂

慮。



改革開放以後，４３年以來，中國的實質ＧＤＰ總共上升了剛好也是４３倍，發展軌迹基本

上符合我過去２０多年的多次論述。但要指出，中國面對的困難一直都是嚴峻的，中華文化中的

憂患意識正是使她能克服險阻的精神支柱。現在中國在面對甚麼困難？能否輕舟再過萬重山？



＊低成本抗疫，扼殺傳播鏈於萌芽＊



短線的困難主要來自新冠與上海等地封城所造成的困擾。此病毒肆虐全球，沒完沒了，中國

需審時度勢，發展出一套低成本而又有效的抗疫手段，以保經濟。歷史數據很能說明，經濟發展

對延長人均壽命有舉足輕重的作用，經濟萎縮所引致對壽命的負面影響，未必低於新冠本身。縱

觀上海、北京、深圳與香港的抗疫經驗，可總結出低成本而又有效的抗疫方法。因為用上了把多

人的樣本混合的辦法，現時內地每次核酸檢測的真正成本已降至８元人民幣，將來或會更低。倘

若中國全國每周一次，對部分隨機抽取的人口（例如人口的１０％）進行核酸採樣，一發現某個

地區有異常情況出現，立即在該地全民檢測，當可把傳播鏈扼殺於萌芽時。成本不高，一年下來

，只是５８０億元人民幣左右，等於ＧＤＰ的０﹒０５％，中國付得起，經濟亦可恢復。



中長線的困難是中美關係惡化所可能帶來的世局劇變。俄烏戰爭發生後，美國帶領北約所發

動的對俄制裁戰，除了對歐洲及俄羅斯經濟嚴重衝擊外，也可使中國提高警惕。過去的全球化已

快走到盡頭，中國的對外經貿關係必須重新布局，與歐美的貿易將會減少，發展一帶一路及與俄

羅斯的經貿更加重要。



＊無懼西方制裁，中俄經濟可互補＊



在這過程中，西方國家與中國都會有損傷，但西方國家的自損更嚴重。中國與俄羅斯經濟互

補性很強，中國可從俄進口糧食與能源，對俄則出口品種最多的工業產品。美國會試圖對中國技

術封鎖，但鎖不了多久。沒有中國市場，美國的不少科技巨企在付出了巨大的研發經費後，根本

無利可圖，要及早關門大吉。至於中國，則是習慣了被封鎖。太空科技與國防科技，中國都是自

力更生，不靠外力，但正是在這兩個領域，中國都表現極為亮麗。中國也有著世上最多的理工科

畢業生，社會若讓他們發揮所長，必有驚人能量。反觀美國，中學生的數學能力，低出中國甚多

，這在ＰＩＳＡ測試中已顯露出來。



美國的長處是服務業與金融業，但若世界分為敵對陣營，美國的金融業便失去了大量服務對

象及汲取對方資源的能力，必會萎縮。沒有了中國輸出價廉物美的產品，西方國家的消費品價格

必會劇增，社會矛盾尖銳，動盪的社會經濟增長必會受挫。



＊高儲蓄率，可保經濟長遠高增長＊



更重要的問題是長期的中國經濟前景如何？我多年來一直都採用及不斷更新一個定量的中國

經濟增長模型，以助分析之用。這個模型不能用在中短性的商業周期分析，但對長期經濟的走勢

預測卻十分管用。在過去１０年，中國經濟增長的動力，大約７０％來自她的高儲蓄率及隨之而

來的高投資率，約３０％來自生產效率的進步（勞動力已停滯，對經濟增長無甚貢獻）。中國的

儲蓄率在ＧＤＰ的４成與５成之間徘徊。世界都在驚歎中國的鐵路、機場、公路、橋樑等耀目建

設成績，這些正是中國超高儲蓄率帶來資本累積成果的一部分例子。我們甚至可以說，中國基建

的成績已遠遠超過歐美，這對中國的經濟及扶貧都已起到巨大作用。只要中國人民仍願意高儲蓄

率，中國的長遠高增長便可維持很長的時間，尤其是生產力仍在進步時，更是如此。



高儲蓄率是否正確？太低的儲蓄率意味著資本沒能累積，將來缺乏資本，產值有限，人民的

消費能力亦有限。但太高的儲蓄率卻也會使今天犧牲過大，人民不一定高興。經濟學中有一理論

，叫「儲蓄率的黃金規則」（Ｇｏｌｄｅｎ－Ｒｕｌｅ ｓａｖｉｎｇ ｒａｔｅ），可估算出

哪一個儲蓄率能帶來人民最大的長遠消費總值。以中國今天的技術參數及生產力的進步速度，據

我的定量估算，中國最優的儲蓄率約在４３％與４４％左右，比黃金規則儲蓄率高出一點。稍為

的高出，卻不是壞事。



先師何炳棣教授在他的傳世之作《讀史閱世六十年》中有此記載︰他的外祖母張太夫人在他

幼時曾教他，吃飯時，見到他喜吃的紅燒肉，應把一塊夾起放在碗底先不吃，接著才隨便吃飯吃

餸。這是中華文化憂患意識的體現，可防不測風雲的出現。同理，把儲蓄率弄得稍高於最優的儲

蓄率，也是一種防範風險的舉措。中國人民對於宏觀經濟的調節，竟如此符合經濟理論，我怎能

不對中國的長期增長抱有信心？



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

