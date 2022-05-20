《青工俠說－廖錦興》開拓城大新篇章

《青工俠說》「大問於市，學研出塵，師生能爾，惟心是用，多元文化，和而不同，巍巍山

海，正道致中……」去年香港城市大學推出新校歌中的歌詞，表達出對城大人的期望，而撰寫這

饒富深意的歌詞正是郭位校長。郭校長自２００８年出任城大校長至今，１４年內帶領管理團隊

推動多項改革和創新策略，令城大不僅在世界大學排名上飛躍，在學術研究及師資質量亦有建樹

，成績斐然。筆者在城大修讀工商管理碩士及博士課程時經常在校內活動中與郭校長接觸和交流

。郭校長是位核能發電專家及大學傑出教授，既是科研專家學者又具備實幹的性格，過去十多年

城大在各方面的非凡成就，已證明郭校長的領導能力出眾。



值得一提，香港首家動物醫學院在郭校長和城大管理團隊傾力籌劃多年，且經一波三折終在

２０１８年獲政府資助，這是專業、毅力和具前瞻性的典範。「十年磨一劍，霜刃未曾試，今日

把示君，健康一體化。」郭校長當年改寫唐代詩人賈島的詩作《劍客》，總結其對十年動物醫學

馬拉松的感受令筆者記憶猶新。



香港是多元化國際城市，其中四大支柱和六大產業，與「工業４﹒０」及「官產學研」息息

相關。筆者作為香港工業界一員及城大校友，對這些年城大加強與工業界的合作感到鼓舞。城大

在２０２０年９月與香港工業總會（ＦＨＫＩ）合辦「虛擬工業日」更是印象尤深，工業日展示

２０多個來自城大八大工程學系教授及其科研團隊和學生的研究項目，為學生開啟踏上工業之路

的大門，亦推動雙方未來更多合作項目，善用產學研的協同效應。此外，城大去年舉辦一項創新

創業計劃「ＨＫ Ｔｅｃｈ ３００」協助有志創業的城大學生、校友和研究人員成立初創公司

，力助他們啟航創業之旅。這計劃獲得政府相關部門、工業界和創科界支持，首批ＨＫ

Ｔｅｃｈ ３００天使基金投資的初創公司共有４９間，各獲得最高達港幣１００萬元的投資，

總投放額逾４６００萬元。該計劃深受科研創新的初創公司歡迎，亦有助提升城大科研成果的應

用。



而即將在明年５月接任城大校長的梅彥昌教授是一位資深教育家及充滿熱忱的發明家。梅教

授擁有１２７項原創專利，並創立了多家公司，將心血管、眼睛及外科移植技術商業化，梅教授

更於２０１３年榮獲新加坡科研界最高榮譽的「總統科學與科技獎」凸顯其對科學與工程領域的

卓著貢獻。筆者期待梅教授可將其創業家及發明家精神融合香港的高等教育，為城大開新篇章，

在學術界更上一層樓。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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