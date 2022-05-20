《鍾之日記》ＬＰＲ不對稱減，５２０股市送暖

《鍾之日記》５月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國務院總理李克強在雲南表態「要果斷作為，看得準的新舉措５月能出盡出」後，人民銀行

今早出手，大幅下調５月五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）至４﹒４５％，較４月下調１５基

點，為今年１月以來首次調降，且下調幅度超市場預期；不過，一年期ＬＰＲ持平３﹒７％，為

連續第四個月不變。

市場對ＬＰＲ利率不對稱下調有點意外，渣打中國宏觀策略部主管劉潔直指對１年期ＬＰＲ

未有下調感驚訝，民生銀行首席研究員溫彬則認為，２０１９年８月ＬＰＲ改革以?，首次出現

１年期ＬＰＲ不降、５年期ＬＰＲ下降，而且５年期ＬＰＲ創下最大降幅。這種結構性降息體現

了在當前穩增長的關鍵時期，金融加大力度為實體經濟紓困，提振有效需求，穩定經濟增速。

市場較為共識的是，由於住房按揭貸款多以五年期ＬＰＲ定價，人行大幅調降該政策利率，

顯示中央拯救房地產市場的態度更堅定明確。此外，內地經濟增長持續受阻，預計當局後續有更

強的財政刺激措施，如進一步降低定期存款利率上限、直接補貼或向消費者派錢的方式以穩定國

內需求和就業。



＊恒指曾飆６６０點，外資贈興Ａ場＊



人行下調政策利率，祖國股市及香江魚缸齊在５２０的今天向股民送上愛意。港股今日反彈

，一度升逾六百點，恒指高開３５０點，升幅曾縮至僅２８８點，之後重拾升勢至升約６６０點

，收報２０７１７，升５９６點或２﹒９６％，國指收升２２１點或３﹒２２％；科技股指數收

升４﹒７％。大市成交額１２２６﹒６８億元。

祖國股市今早高開，市場氣氛明顯回暖，午後人幣即期曾飆漲近一千點，與離岸價雙雙收復

６﹒７關口，亦帶動Ａ股升幅進一步擴大；滬綜指高位收市，全日漲１﹒６％，報

３１４６﹒５７點，企穩三千一，全周亦升２％；深證成指彈１﹒８２％，創業板指數亦揚

１﹒６９％。兩市全日成交９２０７億元人民幣，較昨日漲近１４﹒１％。外資前來贈興，全日

流入逾１４２億，為去年１２月以來近半年最大淨流入。



＊人行救樓市，內房稍興奮＊



人行本次ＬＰＲ調整對新發放和存量個人住房貸款均會產生影響。對於新發放商業性個人住

房貸款，利率將立即下調１５個基點，疊加人行、銀保監５月１５日將全國新發放首套住房商業

性個人住房貸款利率下限從ＬＰＲ調整為ＬＰＲ－２０ＢＰ，新申請住房貸款的居民家庭將迎來

雙重利好，購買二套房的居民家庭也能從中獲益。對於存量商業性個人住房貸款，也將在購房人

與商業銀行合同約定的利率重定價日後下調１５基點。按照最新ＬＰＲ計算，個人住房貸款利率

最低可達首套房４﹒２５％，二套房５﹒０５％。

盡管目前內地樓市仍存在房企債務擔憂、購房者信心不足等問題，但一眾內房今日仍受惠利

好上揚，碧桂園（０２００７）升１﹒２％，龍湖（００９６０）升１％，連升６日，累計升幅

１４﹒５１％。潤地（０１１０９）升１﹒５７％，連升６日，累計升幅１１％。中海外

（００６８８）升０﹒８４％；而萬科（０２２０２）則跌１﹒４１％。



＊小米首季溢利符預期，股價反彈６％＊



小米（０１８１０）績後走高近６％，報１１﹒７４元。小米公布，今年第一季收入按年跌

４﹒６％至７３３﹒５億元人民幣，稍勝市場預期；經調整溢利按年跌５３％至２８﹒６億元人

民幣，大致符合預期；小米上季列帳轉虧５﹒３億元人民幣，去年同期列帳盈利７７﹒９億元人

民幣。小米首次在業績披露智能電動汽車等創新業務費用，季度相關費用約４﹒２５億元人民幣

，全季研發費用總額增１６％至３５億元人民幣。

小米第一季智能手機出貨量共３８５０萬部，較去年４９４０萬部少２２％，全球市佔率

１２﹒６％、維持第三，但內地市佔率１３﹒９％、僅排第五。

惟手機零件板塊前景疲弱，大和、高盛齊齊降小米全年智能手機出貨量預測。大和認為，小

米第二季手機出貨量會保持跌勢，至３９００萬部，再加上消費者信心疲弱，將下調今年全年智

能手機出貨量至１﹒７億部。高盛認為，智能手機需求疫軟和競爭激烈，預期集團智能手機出貨

量將按年跌５％至１﹒８億部。２０２２至２０２４年集團收入預測下調３至５％。

京東集團（０９６１８）飆５﹒９％，報２１１﹒６元。京東公布，京東６１８電商購物節

將於下周一（２３日）晚８點全面開始，直至６月２０日。期間，公司不僅將為消費者帶來海量

新品、大牌好物，每滿２９９減５０等超值優惠，更將有「全鏈路服務」，為用戶提供全周期、

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