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20/05/2022 09:49

《Ａ股焦點》康希諾Ａ大幅高開，新冠疫苗獲世衛列緊急使用清單

　　《經濟通通訊社２０日專訊》康希諾生物（滬：６８８１８５）公布，世界衛生組織將重組
新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）（商品名「克威莎」）列入緊急使用清單，其認為「克威
莎」符合世衛認定的防護ＣＯＶＩＤ－１９的標準。該疫苗為單劑接種的腺病毒載體新冠疫苗，
可用於１８歲以上人群。
　　消息刺激康希諾Ａ股大幅高開１９﹒３７％，目前升１５﹒７％，報１６９﹒６２元人民幣
。（ｄｗ）

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