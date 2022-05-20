【新冠肺炎】北京新增５０例確診，封管控區實行「１０＋４」管控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京新冠疫情仍處於膠著狀態，北京市衛

健委通報，１９日北京新增５０例本土確診病例（含６例無症狀感染者轉確診病例）和１２例無

症狀感染者，無新增疑似病例；新增１例境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。

治癒出院３９例。

北京市衛健委黨委委員王小娥通報，１８日北京市開展的區域核酸篩查，共採樣檢測

２１４７萬人，結果均為陰性。另外，在彈窗人員專用採樣窗口中，檢測出１管十混一陽性。落

位管控、復核轉運、流調溯源等工作已同步進行中。王小娥提醒，當前首都疫情仍處於膠著狀態

，社會面仍可能存在隱匿傳播風險，還遠不到鬆勁懈怠的時候。

封管控區實行「１０＋４」的管理管控政策。其中，封控區封控１０天後，降級為管控區，

人員按管控區管理４天；管控區管控１０天解管後，人員開展４天健康監測。封管控期間一旦有

新增病例或新增陽性點位，採取「一小區一策」，由各區疫情防控指揮機構組織相關部門研判重

新確定封管控區域和時間。如封管控期間無新增病例，期滿後所有人員核酸檢測結果為陰性，最

後１名密切接觸者離開４天及以上且核酸檢測結果為陰性，各區疫情防控指揮機構組織相關部門

在充分評估基礎上予以解封，做到應解盡解。

