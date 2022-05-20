【新冠肺炎】上海昨新增８５８例新冠陽性病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市衛健委通報，昨日上海新增本土新
冠肺炎確診病例８８例和無症狀感染者７７０例，其中７１例確診病例為既往無症狀感染者轉歸
，１７例確診病例和７６７例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性確診病例２例和
無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。無新增死亡病例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者逾６２萬例，死亡共計５８０例。
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