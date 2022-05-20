【新冠肺炎】王毅：中國堅持動態清零既對國民負責亦為世界擔當

《經濟通通訊社２０日專訊》國務委員兼外長王毅主持金磚國家外長視頻會晤並發表講話。
王毅指出，中國堅持動態清零總方針，目的是以最快速度、最低成本阻斷疫情傳播，最大程度保
護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。這既是對中國人民負責
，也是為世界擔當。（ｃｔ）
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