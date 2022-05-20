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20/05/2022 09:50

【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性個案徘徊在約千宗，四川增逾百例

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地新冠疫情本土陽性個案仍徘徊在約千宗，昨日（１９日）
本土新增確診及無症狀感染合計１１１５例。國家衛健委公布，昨日全國報告新增確診病例
１９３例。其中，境外輸入病例１７例；本土病例１７６例，含８２例由無症狀感染者轉為確診
病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
　　全國報告新增無症狀感染者９９０例，其中境外輸入５１例，本土９３９例。
　　四川疫情繼續發展，５月１９日０時至２４時，新增本土確診２０例　新增本土無症狀
１０２例。
　　上海連續五日社會清零的節奏被打斷，昨日社會面新增３宗無症狀感染。上海市衛健委通報
，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例８８例和無症狀感染者７７０例，其中７１例確診病例為
既往無症狀感染者轉歸，１７例確診病例和７６７例無症狀感染者在隔離管控中發現。
　　北京新冠疫情仍處於膠著狀態，北京市衛健委通報，１９日北京新增５０例本土確診病例（
含６例無症狀感染者轉確診病例）和１２例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增１例境外輸入
確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。（ｗｌ）

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