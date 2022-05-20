【樓市鬆綁】南京：首次使用公積金購買第二套房最高可貸１００萬

《經濟通通訊社２０日專訊》南京調整首次使用住房公積金貸款購買第二套住房公積金貸款

最高可貸額度。從５月２０日起，首次使用住房公積金貸款購買第二套住房公積金最高可貸額度

由現行的３０萬元（人民幣．下同）╱人、夫妻雙方６０萬元╱戶，調整至５０萬元╱人、夫妻

雙方１００萬元╱戶。（ｃｔ）

