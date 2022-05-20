  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國要增強自主抗美包圍

　　《神州縱橫》目前中國要務是振興經濟，在有效防疫的同時又要減低對經濟的影響，同時中
美關係的動向亦須密切關注。
　
＊美降關稅非善意＊
　
　　在中美關係上最近美方出現了一些微妙變化。國務卿本要宣布對華新戰略路向，卻因他染疫
而取消。隨後拜登宣布美國或考慮降低對中國入口徵收的特朗曾關稅。即使如此亦不表示美國遏
制中國政策有重大或根本性轉變，取消或減負全部或部分關稅只是權宜之計：拜登明言降通脹乃
當前急務，而減稅對此有助。這實即把關稅政策靈活化，必要時當成宏調工具之一。美國貿易代
表一向認為要以關稅來對華施壓，但最近也說施壓乃長期政策，在目前可靈活點。
　　顯然中國絕不應誤以為美國減負減稅是對華釋出善意，並憧憬中美關係可重回合作正軌和不
再走向脫勾。事實是美國加大打壓中國並未停頓而是不斷加強，最近便出台或籌劃了連串新措施
，包括對更多赴美上市中資公司威脅除牌，限制美企與更多中資企業交易，和計劃強化對華電子
產品出口等。更顯眼的是外交行動，美國正不斷強化拉攏盟友及其他國家構建反華包圍網。除了
印太四方及美英澳三國聯盟外，最新趨向是推動歐洲與日韓等遠東國家合作抗華，特別是要北約
東擴至遠東而靠近於俄羅斯。歐洲在這方面亦頗積極，與日本商討減低對華的貿易依賴。此外，
美國又積極拉攏中國鄰國如東盟等反華。
　
＊中國須強化自主能力＊
　
　　在高通脹等因素影響下，美國對華貿易戰大方向雖不變，技術性調整卻有可能。這包括短期
性的關稅降低（待通脹回落後再調高），關稅的結構性調整（如增減民生必用品關稅），和對華
經貿政策的結構性調整，即在降低關稅的同時加大持術封鎖及市場保護等方面的力度。今年內這
些遏華形式轉換料將逐步落實。中國對此必須有清醒認識，切勿以為美國不搞脫勾，中美可回到
合作雙贏的關係上。因此必須在振興經濟增長外更注意自主化建設，特別是：（一）技術自主。
中國已明確提出緩解卡脖子技術及產品。但由於短期很難全面消除此類瓶頸，必須找尋臨時性或
較低檔次的技術替補。俄羅斯在替代高端晶片上便有些獨特範例。
　　（二）貨幣自主。必須加快人民幣國際化及貨幣法西方化。俄羅斯同樣有範例，強迫使用盧
布已令其升值回烏戰前水平，並擴大了盧布的國際化水平。替代西方金融系統如ＳＷＩＦＴ等的
步伐亦在開展。（三）信息自主。必須建立自主的網絡及信息系統，俄羅斯便有了自己的
Ｒｕｎｅｔ。中國在上述幾方面都比俄羅斯強很多，但自主化步伐除了技術因素外，還看中央的
決心。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/05/2022
【FOCUS】降LPR釋強信號　激活內房待觀察
財經熱話20/05/2022
【招行翻生】招行仍屬內銀首選？上試60元靠此因素！
財經熱話20/05/2022
《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆 全面回暖或分薄內房資金流
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】中小型券商掀結業潮　許照中：本地券商缺乏政策幫助
大行報告20/05/2022
【大行炒D乜】券商點睇QQ、小米同京東　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金