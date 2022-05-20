《神州縱橫－凌昆》中國要增強自主抗美包圍

《神州縱橫》目前中國要務是振興經濟，在有效防疫的同時又要減低對經濟的影響，同時中

美關係的動向亦須密切關注。



＊美降關稅非善意＊



在中美關係上最近美方出現了一些微妙變化。國務卿本要宣布對華新戰略路向，卻因他染疫

而取消。隨後拜登宣布美國或考慮降低對中國入口徵收的特朗曾關稅。即使如此亦不表示美國遏

制中國政策有重大或根本性轉變，取消或減負全部或部分關稅只是權宜之計：拜登明言降通脹乃

當前急務，而減稅對此有助。這實即把關稅政策靈活化，必要時當成宏調工具之一。美國貿易代

表一向認為要以關稅來對華施壓，但最近也說施壓乃長期政策，在目前可靈活點。

顯然中國絕不應誤以為美國減負減稅是對華釋出善意，並憧憬中美關係可重回合作正軌和不

再走向脫勾。事實是美國加大打壓中國並未停頓而是不斷加強，最近便出台或籌劃了連串新措施

，包括對更多赴美上市中資公司威脅除牌，限制美企與更多中資企業交易，和計劃強化對華電子

產品出口等。更顯眼的是外交行動，美國正不斷強化拉攏盟友及其他國家構建反華包圍網。除了

印太四方及美英澳三國聯盟外，最新趨向是推動歐洲與日韓等遠東國家合作抗華，特別是要北約

東擴至遠東而靠近於俄羅斯。歐洲在這方面亦頗積極，與日本商討減低對華的貿易依賴。此外，

美國又積極拉攏中國鄰國如東盟等反華。



＊中國須強化自主能力＊



在高通脹等因素影響下，美國對華貿易戰大方向雖不變，技術性調整卻有可能。這包括短期

性的關稅降低（待通脹回落後再調高），關稅的結構性調整（如增減民生必用品關稅），和對華

經貿政策的結構性調整，即在降低關稅的同時加大持術封鎖及市場保護等方面的力度。今年內這

些遏華形式轉換料將逐步落實。中國對此必須有清醒認識，切勿以為美國不搞脫勾，中美可回到

合作雙贏的關係上。因此必須在振興經濟增長外更注意自主化建設，特別是：（一）技術自主。

中國已明確提出緩解卡脖子技術及產品。但由於短期很難全面消除此類瓶頸，必須找尋臨時性或

較低檔次的技術替補。俄羅斯在替代高端晶片上便有些獨特範例。

（二）貨幣自主。必須加快人民幣國際化及貨幣法西方化。俄羅斯同樣有範例，強迫使用盧

布已令其升值回烏戰前水平，並擴大了盧布的國際化水平。替代西方金融系統如ＳＷＩＦＴ等的

步伐亦在開展。（三）信息自主。必須建立自主的網絡及信息系統，俄羅斯便有了自己的

Ｒｕｎｅｔ。中國在上述幾方面都比俄羅斯強很多，但自主化步伐除了技術因素外，還看中央的

決心。《資深評論員 凌昆》



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