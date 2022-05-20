【人行操作】人行１００億７天逆回購利率持平，本周收水１００億

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
人行本周進行５００億元逆回購操作和１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，因本周
有６００億元逆回購和１０００億元ＭＬＦ到期，本周實現淨回籠１００億元。（ｗｌ）
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