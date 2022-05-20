【人行操作】景順：ＬＰＲ不對稱下調表明政策沒有全面轉向或放鬆

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今早出手，大幅下調５月五年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）至４﹒４５％，較４月下調１５基點，為今年１月以來首次調降，且下調幅度超市場

預期；不過，一年期ＬＰＲ持平３﹒７％，為連續第四個月不變，預期降５基點。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭點評稱，一年期ＬＰＲ維持不變，表明政策

沒有全面轉向或放鬆。人行可能不會像２０２０年那樣有全面寬鬆刺激措施。



＊料購房需求可回升，但中國經濟仍面臨強阻力＊



五年期ＬＰＲ被广泛用作抵押?款的基準利率，?表明?局正在採取具体措施?定增长。雖

然住宅房地產市場在穩定價格方面可能尚未見底，但很明顯房地產信貸周期已經處於上升階段。

今天的ＬＰＲ下調，加上監管機構上周宣布降低銀行融資成本和首次購房者的抵押貸款利率下限

，可能會重振疲弱的住房銷售情況。雖然疫情的限制已經影響了消費者情緒和房屋銷售，但趙耀

庭預計一旦這些措施放鬆，需求就會出現明顯的回升。

報告指出，鑑於中國的新冠疫情封鎖措施和房地產市場低迷，當局正試圖增加家庭支出。儘

管該機構預計當局將通過更多的貨幣和財政支持來應對，但今年中國經濟將繼續面臨強勁的增長

阻力。（ｗｌ）

