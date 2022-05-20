【俄烏開戰】傳中俄討論增加石油採購，外交部：不掌握具體情況

《經濟通通訊社２０日專訊》早前《彭博》報道，中國正與俄羅斯政府討論進行更多的石油
採購，以增加自身戰備儲油量。外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應表示，不掌握有關的具
體情況。他又重申中俄一貫在相互尊重、平等互利的基礎上開展正常的經貿合作，強調單邊制裁
無助於解決問題，反而對現有的經濟體制和規則造成破壞。（ｄｗ）
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