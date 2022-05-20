【ＦＯＣＵＳ】降ＬＰＲ釋強信號，激活內房待觀察

【ＦＯＣＵＳ】總理李克強周三（１８日）「新舉措５月能出盡出」的話音剛落，連續三個

月按

兵不動的ＬＰＲ（貸款市場報價利率），周五（２０日）終現５年期超預期下調１５基點至

４﹒４５％；計入最多

２０基點的下浮，意味房貸利率可低至４﹒２５％，相當於較花旗國最新的５﹒２５％平了整整

一個百分點

，可是然後呢？



＊房貸利率仍超０８年，後續或再下調＊



全美３０年期抵押貸款利率徘徊５﹒２５％的十年高位之際，對中國的首置一族而言，貸款

利率短

短一周卻連迎兩大利好－－央媽繼上周日（１５日）宣布將房貸利率下限擴至相應ＬＰＲ減２０

基點；今

早再揭盅非對稱降息，下調５年期ＬＰＲ利率至４﹒４５％。換言之，２０年期房貸利率理論上

可低至

４﹒２５％。

今次降息１５基點可謂超出市場預期，何解？看看剛剛過去的４月，全國商品房銷售額按年

急

劇縮水逾４６％至僅８千億元出頭，以及居民房貸按年減少逾４千億元，顯而易見，「祭大招」

刺激

樓市需求已刻不容緩。

４﹒２５％是甚麼概念？相比２０１７年底全國平均房貸利率高企５﹒７％以上，個別城市

甚至高逾６﹒２％

，可謂相當吸引。不過，回顧２００８年１０月人行擴大房貸利率下限至基準利率７折，房貸利

率低見

４﹒１５％左右，以及２０１６年時外資行以８﹒２折搶客，利率逼近４％，意味ＬＰＲ後續或

仍有下行空間。



＊市場缺需求，裁員消息考驗現金流＊



貨幣政策釋放強烈救市意味之際，地產股早市卻現反高潮。深市地產指數半日跌近２％，滬

市場地產指數亦跌逾０﹒４％，港股市場的龍頭開發商萬科（０２２０２）、金茂

（００８１７）、綠城（０３９００）分

別跌２﹒７％、１﹒３％、３﹒５％，一度拉升逾５﹒６％的碧桂園（０２００７）漲幅收窄至

０﹒６％。

何解？簡而言之，市場缺的並非資金，此從最新７天回購利率（Ｒ００７）報１﹒６５％，

低過央媽放

水的７天期逆回購２﹒１％利率即可見一斑；市場缺的是需求，再講深一層是信心。暫且不論購

房者

的普遍心理是「寧買當頭起，莫買當頭跌」（國統局昨日發布４月７０個大中城市新建商品住宅

均

價，按年漲幅錄６年半來最低，且環比再次轉跌），更重要的是，跟每月少付百幾元利息相比，

更值慎重考慮的是未來二三十年個人的穩定還款現金流。

就在近日，騰訊、阿里、字節跳動等互聯網大廠紛紛傳出裁員消息，「公務員降薪」同成

熱門話題。此外，財政部公布４月國內增值稅收入罕見跌入負值，扣除留抵退稅因素增速僅

２﹒５％

，同反映疫情衝擊。

ＬＰＲ超預期下調，料能一定程度降低實體經濟成本（野村測算２０基點將減少銀行盈利

７７８億元

），但能否在未來數月刺激房地產銷售？拭目以待。

