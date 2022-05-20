【ＦＯＣＵＳ】降ＬＰＲ釋強信號，激活內房待觀察

【ＦＯＣＵＳ】總理李克強周三（１８日）「新舉措５月能出盡出」的話音剛落，連續三個
月按
兵不動的ＬＰＲ（貸款市場報價利率），周五（２０日）終現５年期超預期下調１５基點至
４﹒４５％；計入最多
２０基點的下浮，意味房貸利率可低至４﹒２５％，相當於較花旗國最新的５﹒２５％平了整整
一個百分點
，可是然後呢？
＊房貸利率仍超０８年，後續或再下調＊
全美３０年期抵押貸款利率徘徊５﹒２５％的十年高位之際，對中國的首置一族而言，貸款
利率短
短一周卻連迎兩大利好－－央媽繼上周日（１５日）宣布將房貸利率下限擴至相應ＬＰＲ減２０
基點；今
早再揭盅非對稱降息，下調５年期ＬＰＲ利率至４﹒４５％。換言之，２０年期房貸利率理論上
可低至
４﹒２５％。
今次降息１５基點可謂超出市場預期，何解？看看剛剛過去的４月，全國商品房銷售額按年
急
劇縮水逾４６％至僅８千億元出頭，以及居民房貸按年減少逾４千億元，顯而易見，「祭大招」
刺激
樓市需求已刻不容緩。
４﹒２５％是甚麼概念？相比２０１７年底全國平均房貸利率高企５﹒７％以上，個別城市
甚至高逾６﹒２％
，可謂相當吸引。不過，回顧２００８年１０月人行擴大房貸利率下限至基準利率７折，房貸利
率低見
４﹒１５％左右，以及２０１６年時外資行以８﹒２折搶客，利率逼近４％，意味ＬＰＲ後續或
仍有下行空間。
＊市場缺需求，裁員消息考驗現金流＊
貨幣政策釋放強烈救市意味之際，地產股早市卻現反高潮。深市地產指數半日跌近２％，滬
市場地產指數亦跌逾０﹒４％，港股市場的龍頭開發商萬科（０２２０２）、金茂
（００８１７）、綠城（０３９００）分
別跌２﹒７％、１﹒３％、３﹒５％，一度拉升逾５﹒６％的碧桂園（０２００７）漲幅收窄至
０﹒６％。
何解？簡而言之，市場缺的並非資金，此從最新７天回購利率（Ｒ００７）報１﹒６５％，
低過央媽放
水的７天期逆回購２﹒１％利率即可見一斑；市場缺的是需求，再講深一層是信心。暫且不論購
房者
的普遍心理是「寧買當頭起，莫買當頭跌」（國統局昨日發布４月７０個大中城市新建商品住宅
均
價，按年漲幅錄６年半來最低，且環比再次轉跌），更重要的是，跟每月少付百幾元利息相比，
更值慎重考慮的是未來二三十年個人的穩定還款現金流。
就在近日，騰訊、阿里、字節跳動等互聯網大廠紛紛傳出裁員消息，「公務員降薪」同成
熱門話題。此外，財政部公布４月國內增值稅收入罕見跌入負值，扣除留抵退稅因素增速僅
２﹒５％
，同反映疫情衝擊。
ＬＰＲ超預期下調，料能一定程度降低實體經濟成本（野村測算２０基點將減少銀行盈利
７７８億元
），但能否在未來數月刺激房地產銷售？拭目以待。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載