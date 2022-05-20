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20/05/2022 13:04

【ＦＯＣＵＳ】降ＬＰＲ釋強信號，激活內房待觀察

　　【ＦＯＣＵＳ】總理李克強周三（１８日）「新舉措５月能出盡出」的話音剛落，連續三個
月按
兵不動的ＬＰＲ（貸款市場報價利率），周五（２０日）終現５年期超預期下調１５基點至
４﹒４５％；計入最多
２０基點的下浮，意味房貸利率可低至４﹒２５％，相當於較花旗國最新的５﹒２５％平了整整
一個百分點
，可是然後呢？

＊房貸利率仍超０８年，後續或再下調＊

　　全美３０年期抵押貸款利率徘徊５﹒２５％的十年高位之際，對中國的首置一族而言，貸款
利率短
短一周卻連迎兩大利好－－央媽繼上周日（１５日）宣布將房貸利率下限擴至相應ＬＰＲ減２０
基點；今
早再揭盅非對稱降息，下調５年期ＬＰＲ利率至４﹒４５％。換言之，２０年期房貸利率理論上
可低至
４﹒２５％。
　　今次降息１５基點可謂超出市場預期，何解？看看剛剛過去的４月，全國商品房銷售額按年

劇縮水逾４６％至僅８千億元出頭，以及居民房貸按年減少逾４千億元，顯而易見，「祭大招」
刺激
樓市需求已刻不容緩。
　　４﹒２５％是甚麼概念？相比２０１７年底全國平均房貸利率高企５﹒７％以上，個別城市
甚至高逾６﹒２％
，可謂相當吸引。不過，回顧２００８年１０月人行擴大房貸利率下限至基準利率７折，房貸利
率低見
４﹒１５％左右，以及２０１６年時外資行以８﹒２折搶客，利率逼近４％，意味ＬＰＲ後續或
仍有下行空間。

＊市場缺需求，裁員消息考驗現金流＊

　　貨幣政策釋放強烈救市意味之際，地產股早市卻現反高潮。深市地產指數半日跌近２％，滬
市場地產指數亦跌逾０﹒４％，港股市場的龍頭開發商萬科（０２２０２）、金茂
（００８１７）、綠城（０３９００）分
別跌２﹒７％、１﹒３％、３﹒５％，一度拉升逾５﹒６％的碧桂園（０２００７）漲幅收窄至
０﹒６％。
　　何解？簡而言之，市場缺的並非資金，此從最新７天回購利率（Ｒ００７）報１﹒６５％，
低過央媽放
水的７天期逆回購２﹒１％利率即可見一斑；市場缺的是需求，再講深一層是信心。暫且不論購
房者
的普遍心理是「寧買當頭起，莫買當頭跌」（國統局昨日發布４月７０個大中城市新建商品住宅

價，按年漲幅錄６年半來最低，且環比再次轉跌），更重要的是，跟每月少付百幾元利息相比，
更值慎重考慮的是未來二三十年個人的穩定還款現金流。
　　就在近日，騰訊、阿里、字節跳動等互聯網大廠紛紛傳出裁員消息，「公務員降薪」同成
熱門話題。此外，財政部公布４月國內增值稅收入罕見跌入負值，扣除留抵退稅因素增速僅
２﹒５％
，同反映疫情衝擊。
　　ＬＰＲ超預期下調，料能一定程度降低實體經濟成本（野村測算２０基點將減少銀行盈利
７７８億元
），但能否在未來數月刺激房地產銷售？拭目以待。

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