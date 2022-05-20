【新冠疫苗】袁國勇等專家建議接種率達９５％可取消疫苗通行證

《經濟通通訊社２０日專訊》港大微生物學系講座教授袁國勇連同兩名港大專家龍振邦及薛

達倡議，當全民新冠疫苗接種率達９５％，可取消疫苗通行證。袁國勇今早亦在電台節目上表示

，現時不可取消疫苗通行證，推行疫苗通行證並非脅逼人打針，而是保護不能打疫苗的人，如果

６０歲以下人士毋須打針，有違公平原則，亦可能令部分人認為打疫苗不太重要。





＊促取消航班熔斷機制＊



袁國勇認為，現時應取消航班抵港熔斷機制，如全港接種率達９５％，抵港人士可改為居家

隔離，恢復國際商業活動，但口罩令仍然要維持，除戶外運動及不擠逼的環境外，市民仍要戴口

罩。

３名專家在報章撰文指出，疫苗通行證能有效促進疫苗接種，有必要繼續涵蓋所有合資格年

齡層。若只限於長者有違公平原則，加上措施原意旨在保護而並非懲罰未接種者，因放寬社交距

離措施後，餐廳或場所爆發群組屬預期之內，未接種者進入皆有風險。



＊專家建議維持戴口罩＊



專家提及６０歲以下患有慢性疾病者，染疫後出現重症及死亡風險不比７０歲或以上健康長

者低，如只將疫苗通行證限於某年齡層，場所負責人執行有困難，強調不論老幼接種疫苗對全社

會均有益。

專家又建議當全民新冠疫苗接種率達９５％，可取消疫苗通行證，並維持戴口罩，直至沒有

比Ｏｍｉｃｒｏｎ更強的變種病毒出現及度過２０２２、２３年冬季流感高峰。

