【新冠疫苗】科學委員會倡未染疫１８至５９歲成人可考慮打第四針

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發

現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）昨日聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，專

家認為，接種第四劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護。未曾受感染的１８至

５９歲的成人若有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等），經

考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第三劑相距最少六個月，而相

同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。



＊上月已建議６０歲或以上人士打第四針＊



另一方面，由於６０歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建

議他們接種第四劑新冠疫苗。

聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況，認為現時接種新冠疫苗的目

標為預防因感染新冠肺炎而出現的重症和死亡。本地數據顯示接種三劑復必泰疫苗或科興疫苗對

預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數個月內維持高水平。

聯合科學委員會聯同專家顧問團重申，整體人口完成接種所建議的劑數，以建立免疫屏障來

預防新冠肺炎引致的重症和死亡，對應付未來的疫情十分重要。（ｃｌ）

