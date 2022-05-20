  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2022 12:24

【新冠疫苗】科學委員會倡未染疫１８至５９歲成人可考慮打第四針

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發
現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）昨日聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，專
家認為，接種第四劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護。未曾受感染的１８至
５９歲的成人若有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等），經
考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第三劑相距最少六個月，而相
同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。

＊上月已建議６０歲或以上人士打第四針＊

　　另一方面，由於６０歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建
議他們接種第四劑新冠疫苗。
　聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況，認為現時接種新冠疫苗的目
標為預防因感染新冠肺炎而出現的重症和死亡。本地數據顯示接種三劑復必泰疫苗或科興疫苗對
預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數個月內維持高水平。
　　聯合科學委員會聯同專家顧問團重申，整體人口完成接種所建議的劑數，以建立免疫屏障來
預防新冠肺炎引致的重症和死亡，對應付未來的疫情十分重要。（ｃｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/05/2022
【FOCUS】降LPR釋強信號　激活內房待觀察
財經熱話20/05/2022
【招行翻生】招行仍屬內銀首選？上試60元靠此因素！
財經熱話20/05/2022
《午市前瞻》專家預期人行適度寬鬆 全面回暖或分薄內房資金流
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】耀才：成交縮令證券業面臨困境　續靜市擴張升級系統
財經熱話20/05/2022
【逆中求存】中小型券商掀結業潮　許照中：本地券商缺乏政策幫助
大行報告20/05/2022
【大行炒D乜】券商點睇QQ、小米同京東　一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金