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20/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒４億人幣，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開４９７點，報２０１４６點。最高跌
３６６點報２０２７７點，最低跌７１９點報１９９２４點。恒指收報２０１２０點，跌５２３
點或２﹒５４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６５﹒４億元人民幣，增加２０３﹒２％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１２１１﹒１５億元增加７﹒５％。其中港股通成交３２０﹒７億元，佔總成交
２６﹒５％。
　
＊銀保監指銀行業保持穩健運行＊
　
　　銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前，中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是
較強的，這也為發揮監管逆周期作用、為小微企業紓困解難提供了政策空間。整個銀行業不良貸
款率是１﹒８２％，保持在合理水平，銀行業撥備餘額７﹒４萬億元（人民幣．下同），撥備覆
蓋率達到了１９７﹒５％。
　　截至今年４月末，全國小微企業貸款餘額５３﹒５４萬億元。銀保監在加力幫扶中小微企業
紓困解難若乾措施中，提出多條含金量高的政策措施，可以概括為以下三個方面：一是擴增量，
保持對小微企業的信貸增量支持。二是穩存量，緩解困難企業的貸款周轉難題。三是強保障，幫
助市場主體更好應對風險。
　　騰訊控股跌６﹒５１％報３４１﹒８元，北水淨買入１７﹒２億元；美團跌３﹒７８％報
１６５﹒５元，北水淨買入６﹒４億元；中國海洋石油跌２﹒３５％報１０﹒８２元，北水淨買
入４﹒４億元。
　　建設銀行無升跌報５﹒４９元，北水淨賣出１﹒７億元；安踏體育跌６﹒２９％報８３﹒４
元，北水淨賣出１﹒６億元；快手跌２﹒８６％報６７﹒８５元，北水淨賣出７７００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１７﹒２３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒４２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒４２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒０６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒６５
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　－１﹒６２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒７７
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒３１
　　協鑫科技　　（０３８００）　　　　　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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