【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒４億人幣，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開４９７點，報２０１４６點。最高跌

３６６點報２０２７７點，最低跌７１９點報１９９２４點。恒指收報２０１２０點，跌５２３

點或２﹒５４％。

按額度計算，北水全日淨流入６５﹒４億元人民幣，增加２０３﹒２％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨

賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）、快手（０１０２４）。

主板成交１２１１﹒１５億元增加７﹒５％。其中港股通成交３２０﹒７億元，佔總成交

２６﹒５％。



＊銀保監指銀行業保持穩健運行＊



銀保監普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前，中國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是

較強的，這也為發揮監管逆周期作用、為小微企業紓困解難提供了政策空間。整個銀行業不良貸

款率是１﹒８２％，保持在合理水平，銀行業撥備餘額７﹒４萬億元（人民幣．下同），撥備覆

蓋率達到了１９７﹒５％。

截至今年４月末，全國小微企業貸款餘額５３﹒５４萬億元。銀保監在加力幫扶中小微企業

紓困解難若乾措施中，提出多條含金量高的政策措施，可以概括為以下三個方面：一是擴增量，

保持對小微企業的信貸增量支持。二是穩存量，緩解困難企業的貸款周轉難題。三是強保障，幫

助市場主體更好應對風險。

騰訊控股跌６﹒５１％報３４１﹒８元，北水淨買入１７﹒２億元；美團跌３﹒７８％報

１６５﹒５元，北水淨買入６﹒４億元；中國海洋石油跌２﹒３５％報１０﹒８２元，北水淨買

入４﹒４億元。

建設銀行無升跌報５﹒４９元，北水淨賣出１﹒７億元；安踏體育跌６﹒２９％報８３﹒４

元，北水淨賣出１﹒６億元；快手跌２﹒８６％報６７﹒８５元，北水淨賣出７７００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １７﹒２３

美團 （０３６９０） ６﹒４２

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒４２

中國移動 （００９４１） ４﹒０６

藥明生物 （０２２６９） ２﹒６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

建設銀行 （００９３９） －１﹒６５

安踏體育 （０２０２０） －１﹒６２

快手 （０１０２４） －０﹒７７

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒３１

協鑫科技 （０３８００） －０﹒１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

