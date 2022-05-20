《日入而息》中芯及東方海外等四股份染藍，標普確認香港評級

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯及東方海外等四隻股份染藍，瑞聲被剔出成分股；蔚來納入恒生科技指數，剔除ＡＳＭ太平

洋；聯想集團納入恒生中國企業指數成分股，剔除翰森製藥

騰訊（００７００）王者榮耀４月吸金逾２１億，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍；騰訊體育據報裁員

，足籃球運營等六大業務組被撤銷

標普確認香港評級為「ＡＡ＋╱Ａ－１＋」，展望穩定

中原ＣＣＬ按周升０﹒３２％，新界東創１３周新高

本港新增２４３宗確診，再多４名患者人離世；１７間學校呈報１８宗陽性個案，涉１３學生５

職員

５月ＬＰＲ五年期降１５基點至４﹒４５％一年期持平；五年期ＬＰＲ大幅降息，境內外多隻地

產債券受提振；摩根資管表示５年ＬＰＲ降幅超預期，料有更強刺激措施；渣打表示ＬＰＲ不對

稱下調突顯當局支持地產業強烈信號

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收５９６點報２０７１７，科指高收１９３點報４２８４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指升１﹒６％企穩三千一，外資流入百四億近半年高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１０２﹒３５是美匯初步支持

歐元最新報１﹒０５８７╱８９，日圓最新報１２８﹒１１╱１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蔚來（０９８６６）成功在新加坡交易所上市；將於當地建研發中心

小鵬汽車（０９８６８）被曝毀約解僱應屆生，回應指個別崗位調整

字節跳動回應網傳遊戲發行裁員８０％：確實有調整，但無大裁員

騰訊（００７００）王者榮耀４月吸金逾２１億，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍；騰訊體育據報裁員

，足籃球運營等六大業務組被撤銷

時富投資（０１０４９）今出售４﹒３８萬股騰訊，帳面賺４０萬元

光大銀行（０６８１８）王江擔任第八屆董事會董事長

據報嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲業務裁員，個別項目裁七成員工

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買５８８﹒５萬股股份

徽商銀行（０３６９８）首季淨利潤按年升１２％至４０億元人民幣

中國聯通（００７６２）４月５Ｇ套餐用戶淨增４１１﹒１萬戶

阜博集團（０３７３８）首季總收入按年增６５％

中移動（００９４１）４月移動客戶淨減逾２４萬戶，５Ｇ套餐淨增逾１０３６萬戶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國電信（００７２８）４月５Ｇ套餐用戶淨增６６８萬戶

廣南（集團）（０１２０３）獲銀行提供２億元貸款，為期３６０天

深圳控股（００６０４）附屬公司就兩筆貸款進行展期

康希諾生物（０６１８５）購買３﹒５億元浦發銀行結構性存款產品

康寧醫院（０２１２０）斥１６００萬元人民幣購浙江衢州市地皮

中國再保險（０１５０８）子公司首四個月原保費收入按年升１﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中梁控股（０２７７２）提前贖回８月到期票據，涉１﹒５億美元

金活醫藥（０１１１０）即將銷售新冠抗原試劑盒

雅居樂（０３３８３）已全額償還３３億港元及６千萬美元定期貸款信貸

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

巴基斯坦外長比拉瓦爾明後兩日對中國進行正式訪問

摩根資管表示５年ＬＰＲ降幅超預期，料有更強刺激措施

渣打表示ＬＰＲ不對稱下調突顯當局支持地產業強烈信號

國辦表示實施中醫藥振興重大工程，完善三孩配套措施

上海首４月固投跌１１％，４月消費零售同比跌４８％

上海首４月商品房開工面積降４７％銷售面積降１７％

市監總局表示引導資本健康有序發展，提升競爭監管效能

北大學者表示中國４月青年失業率１８﹒２％已遠超美歐

上海青浦區在非隔離管控發現３例無症狀，列中風險區

上海將有序推進農貿市場復市

五年期ＬＰＲ創最大降幅，民行表示有助中長期貸款回升

四川雅安市漢源縣今早發生４﹒８級地震

東方金誠表示ＬＰＲ單獨下調表明幣策正加大逆周期調控

上交所創設信用保護工具助民企融資增信

人行１００億７天逆回購利率持平，本周收水１００億

監管檢查發現５８家機構涉違法違規使用醫保基金５億

５月ＬＰＲ五年期降１５基點至４﹒４５％一年期持平

韓正稱促進經濟社會發展全面綠色轉型

五年期ＬＰＲ大幅降息，境內外多隻地產債券受提振

ＬＰＲ超預期調降後，首套房貸款利率低至４﹒２５％

南京表示首次使用公積金購買第二套房最高可貸１００萬；購買二手房無需購房證明，不再有戶

籍限制

中國呼籲國際社會加強協調行動穩定全球糧食市場

分析表示全球小麥儲備處於２００８年以來最低位

京東６１８活動下周一晚上８時啟動，夥北京深圳等推消費券

浙商證券表示五年期ＬＰＲ仍有１５基點下行空間

景順表示ＬＰＲ不對稱下調表明政策沒有全面轉向或放鬆

銀保監表示重點查處通過信貸等手段違規輸送利益問題；地方法人銀行要將重心放在服務實體經

濟三農

湖南證監局二級巡視員朱治龍接受審查調查

紅通人員孫鋒被遣返回國，原農行江陰要塞支行行長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒７８％，報１６１４４﹒８５點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府下月起提供電費補貼１２個月，料惠及２８０萬戶

盧偉國稱立法會擴建有不少施工「半夜三更」影響成本

消息指立會大樓擴建４標書均超預算，目標下月１０日申請追加撥款

修例以來私隱公署首宗「起底」案被告下周三提堂

陳南祿及李律仁獲委任為機管局成員，任期三年

電車擬加價至３元，立法會議員促研其他收入

高層涉超市偷竊，醫管局稱案件進入司法程序無補充

香港大會堂、回教清真禮拜總堂及雷生春被列為法定古蹟

季檢今揭盅，分析料快手京東健康等有望加入成分股

渣打下調今年增長預測至０﹒２％，外部因素或轉差

深股通額度全日用近６１億元，外資淨流入創半年新高；滬股通額度全日用１２１億元，外資大

舉買入１４２億元

眾安推貸款優惠，分期貸款實際年利率低至０﹒９９％

調查指全球近三分二投資者傾向用主動型基金整合ＥＳＧ

本港４月個人申請破產申請按月增逾６倍，創近兩年新高

瑞銀表示內地公募基金ＡＵＭ，２０３０年可達８８萬億元人民幣

華爾街日報表示孫國峰涉洩漏經濟數據牟利

粉嶺高球場擬建１﹒２萬伙公屋，料２０２９年竣工

中原ＣＣＬ按周升０﹒３２％，新界東創１３周新高

經絡：３月ＭＭＩ最新報１﹒７２厘，創１５個月新高

科大校董會通過任命葉玉如為科大下任校長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄羅斯首季ＧＤＰ按年升３﹒５％，料全年縮逾１０％

參院通過４００億美元援烏案，美方重申不與俄軍交戰

王毅稱向烏克蘭輸送武器不會換來和平

傳中俄討論增加石油採購，外交部表示不掌握具體情況

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加拿大禁用華為中興產品，駐加大使館表示強烈不滿

美國安全顧問沙利文：拜登與習近平或於未來數周通話

中方評拜登亞洲行：希望美國不要在亞太製造動盪混亂

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《小米績後》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

交銀將小米目標減半至１２﹒１元，降級至「中性」

大和下調小米評級至「持有」，目標價削至１１元

大摩表示小米首季表現遜預期，仍予「增持」評級

野村表示小米首季收入略勝預期，維持目標價１６元

高盛表示小米首季表現符預期，惟降目標價至１７﹒５元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特區新班子》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

候任辦反對分段通過設副司長，稱有助落實政綱

工聯會與李家超會面，建議最低工資一年一檢

新思維與李家超會面，狄志遠稱是良性互動的第一步

葉劉淑儀稱下屆政府須大刀闊斧改革，破解矛盾

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增２４３宗確診，再多４名患者人離世

１７間學校呈報１８宗陽性個案，涉１３學生５職員

上海昨新增８５８例新冠陽性病例，社會面清零斷纜

全國昨新增本土陽性個案徘徊在約千宗，四川增逾百例

北京新增５０例確診，封管控區實行「１０＋４」管控

台灣新增８﹒５萬宗確診，桃園和台北均增過萬宗病例

外媒稱特斯拉擬讓上海廠數千名員工閉環工作至６月中

科學委員會倡未染疫１８至５９歲成人可考慮打第四針

袁國勇等專家建議接種率達９５％可取消疫苗通行證

陳肇始稱疫苗通行證屬必要措施，有助社會安全復常

宏思國際再錄１２師生確診，當中４人曾訪上環譚仔

蘭桂坊檢疫酒店爆ＢＡ﹒２﹒１，包括美國抵港夫婦

袁國勇稱蘭桂坊酒店現垂直傳播，強調打齊針毋須擔心

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

