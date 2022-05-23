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23/05/2022 11:17

【小米績後】美銀：小米首季表現遜預期，削目標價至９﹒２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美銀發表研報指，小米（０１８１０）首季調整後淨利潤按年
跌５３％至２９億元人民幣，較該行預期遜約８％；銷售額和毛利大致符合預期；然而，期內經
營盈利２７億元人幣，較預期低２４％。該行將小米２０２２－２４年盈利預測下調１１－
１４％，以反映今年首季業績、趨疲的前景以及電動車支出預算增多等因素；重申其「遜於大市
」評級，目標價由９﹒８元下調６﹒１％至９﹒２元。
　　報告指，儘管半導體等零件供應逐漸改善，小米管理層對今年智能手機和ＩｏＴ（物聯網）
市場前景仍持觀望態度，這是由於中國的疫情防控措施、物流受阻，及宏觀和地緣的不確定。手
機業務方面，因促銷活動和去庫存，毛利率由去年的１１﹒９％下跌至今年首季的９﹒９％。該
行認為，６１８促銷活動會抵銷部分第二季下跌的銷售額，但相信利潤率依然受壓。
　　期內，由於手機出貨量減少，相應導致預載程式下跌，小米互聯網業務的毛利率由２０２１
年的７４％下跌至首季的７０％。該行預期，這趨勢仍會在短期內持續。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
　
　

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