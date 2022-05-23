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即市新聞

23/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》令中期升勢延續下去的三大因素

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。大部分投資者判斷股市好淡的方式，為只看主要市場指數每個交易的升跌幅。
大家都應會明白，這種分析市況的方式只會被大市牽著走，投資者見好看好，見淡看淡。筆者認
為，我們應觀察大市於一段時間內的整體走向，才能較為準確地判斷後市的表現。須知於明顯的
升浪中，亦總會有市況向淡的時候；反之亦然。我們關注的，應為升勢會否被明顯破壞。
　　以中期升浪為例，當沿途出現掉頭回跌的勢頭時，我們有些地方是要特別留意的。首先，於
中期升浪中，周線圖上，不宜出現多於２周或３周（視乎市場氣氛轉淡的程度而定）沒有再創新
高的況；否則，中期升浪或已運行完畢。此外，於大漲小回的市況中，升浪應有明顯的資金淨主
動買入配合，跌浪則不應該有明顯的資金淨主動賣出配合。最後，升浪應有廣泛的買盤覆蓋範圍
配合，跌浪則不應有廣泛的沽盤覆蓋範圍配合。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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