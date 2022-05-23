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即市新聞

23/05/2022 08:11

《一周攻略－周進略》美股若熊市，港股難倖免

　　《一周攻略》對於目前美股是否已經進入熊市，外界出奇地沒有太多爭議，皆因其主要股指
由年初高位跌逾二成，不可謂不多，純粹看圖測市，見勢論勢，當然是來勢洶洶。
　
＊底因不同，跌市有別＊
　
　　當然，美股不是沒有經歷過重大跌幅，就以全球疫情剛蔓延之初，股指跌跌不休，融斷又融
斷的情況，只不過兩年前的這個時候，仍是記憶猶新。
　　然而，當中亦有異同，蓋兩年前突發事件，危機處理之際，大家一方面明白疫情對全球經濟
的打擊，但正因如此，另一方面，便可大膽憧憬，各地官方不會坐視不理，一定有刺激政策，此
之所以，大跌之後可以大升，令人為之目眩。
　
＊後發先至，提速加息＊
　
　　相比之下，如今是多重危機，官方卻不得不綁手綁腳，在通脹已經高企之際，復有地緣政治
因素的影響，一時之間，政策只可朝收緊一途，甚至普通慣常的加息步伐、速度或幅度，都已經
不足以扭轉局面，只能逼不得已地，企圖後發先至，在外界近乎一致認為落後形勢之下，馬上提
速，半厘已經是人所接受，四分之三厘亦非絕對不可能，即使美聯儲主席鮑威爾如此，也不一定
可以阻止外界這樣猜。
　
＊預備緊日子，豈逢低吸納＊
　
　　當然，美聯儲在本質上是寧鬆莫緊的，皆因其存在的一開始，或多或少便與危機處理有關，
太平盛世時的微調，根本看不出其重要性。
　　無論如何，今年之內，甚至一直到明年，都要過緊日子，似乎已經成為共識，試問如比情況
，投資者怎會有信心逢低吸納？即使有，坐不住，見有微利，便又拋低，連其他早已套牢者希望
那一點反彈脫身的計劃，都打亂，都落空。
　
＊一面倒悲觀，有反彈空間＊
　
　　誠然，近期市場上已充斥一面倒的悲觀看法，自然造就一定反彈空間，但能否維持，卻不無
疑問。
　　如此一來，以防守為念，全球經濟和資產配置都要小心，美股如是，港股縱有望相對跑贏，
但絕對值看，仍是易跌難升，故維持低倉位低槓桿輕鬆上陣的看法，不要勉強撈底博反彈，也不
必刻意求冷，在易跌難升的市況挑個股，最終效果應勝於胡亂入市，這個大方針不必改變。《經
濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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