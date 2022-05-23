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即市新聞

23/05/2022 10:59

《套期保值－蕭猷華》恒指６月可見２２５００點

　　《套期保值》中、美股市最近走勢明顯背馳，美股弱，連跌８個星期；反觀上證綜合指數表
現轉強，由４月下旬的低位２８６３點一直回升，至上周五（２０日）收報３１４６點，月內反
彈了約１０％。港股最冇性格，一直夾在中美股市之間游走；不過，最近港股走勢已有改善，跟
Ａ股多過美股，恒指已建立了紮實底部，後市有望出現拉升的行情。

　　中美股市最大不同，是基於兩地貨幣政策轉向，美國加息，內地減息，上周五人民銀行宣布
將五年期ＬＰＲ利率下調１５點子，超出預期。與此同時，國務院總理李克強指出，要防範經濟
進一步下行，保持經濟在合理區間運行，必須果斷把穩經濟措施，能出盡出。此外，國務院副總
理劉鶴多次強調，支持平台經濟發展，預期內地對科網、電商平台的整頓告一段落，新經濟板塊
的估值有望提升。

　　另一方面，內地股市近日錄得大量資金流入，上周五有超過１４０億資金「北上」，人民幣
匯價大幅反彈，帶動港匯也脫離弱方保證水平，有資金進入，股市便有希望，否則只會塘水滾塘
魚。

　　上星期，金磚五國外長召開會議，國家主席習近平會後表示，世界不要搞分化，要做大個餅
。中國、巴西、俄羅斯、印度、南非發表了聯合聲明，支持中國成為２０２２年金磚主席國，共
同構建高質量夥伴關係。金磚五國此時團結一起，帶出一個重要訊號，美國要拉攏其盟國之外的
其他國家抵制俄羅斯，恐怕並不容易。

　　此外，筆者兩年前在本欄提及過，要降低美國通脹，有效方法是撤銷與中國貿易關稅。當然
，撤銷關稅涉及美國民主、共和兩黨的政治盤算，１１月美國中期大選將近，美國政客會否為人
民，救經濟、抗通脹？還是繼續搞亂世界秩序？且看拜登政府的政治智慧吧！
　　誠言，資金「洗牌」，流入新興市場、港匯脫離弱方水平、內地積極穩經濟政策、科網監
管整頓完結，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）及京東（０９６１８）可趁低吸納，預
期港股受到內地股市反彈帶動，恒指走勢料逐步向好，初步阻力２１２００點，料６月可見
２２５００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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