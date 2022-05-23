《盤後部署》東方海外加入恒指俱樂部，太平洋航運績優冀有回報！

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指上周五急升近６００點後，今天出現回吐，低開１０９點

後進一步下跌，最低曾見２０３０３點，午後跌勢喘定，並逐步收後失地，跌幅一度收窄至

１３６點。

恒指服務公司上周五季檢後，宣布加入４隻藍籌新貴，分別是東方海外（００３１６）、中

升集團（００８８１）、中芯國際（００９８１）及中國宏橋（０１３７８），但剔除瑞聲科技

（０２０１８），令恒指成分股數目由６６隻增至６９隻。４隻股份之中以宏橋升幅達８％表現

最佳，但東方海外創下２６２﹒２元上市新高，最大升幅亦超過７﹒７％，中芯亦升逾３％，中

升在升與跌的邊緣掙扎，終場微升５仙。

東方海外２０２１年度全年營業額增長１﹒１倍至１６８﹒３２億美元，股東應佔溢利增加

近７倍至逾７１億美元，每股盈利１１﹒０８美元，為２０２０年度的近７倍。另外，未經審核

之營運數據顯示，截至今年３月底止首季總收益較去年同期增加７１％，至５１﹒６０億美元，

創下紀錄佳績，但４個主要航線只有亞洲至歐洲航線載貨量微增１﹒９％，太平洋、大西洋及亞

洲區至澳亞航線的載貨量分別１５﹒４％、２１﹒８％及８﹒４％。集團解釋，主要因為航線網

絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降９﹒２％及運載力減少６﹒５％。

東方海外高達１７０億元市值，是同行中最高，但預測市盈率只有２﹒６倍，周息率及預期

周息率分別高達２３％及１８％，云云航運股之中只有太平洋航運（０２３４３）可與之較量（

後者周息及預期周息率分別為１７％及１６％）。太平洋航運去年同樣創下紀錄佳績，集團首季

度核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均收入分別為２３，

８１０美元及３２，５１０美元（兩者皆為淨值），較２０２１年第一季度分別增長１１７％及

１２２％。

太平洋航運４月份曾高見４﹒３元，現時距離該位不遠，與東方海外比較，太平洋航運應較

值博，而且細價更可靈活走位，現價已突破２００８年１０月以來的橫行區頂，升至６元亦未嘗

不可，中線可先以５元為獲利目標！（ｐｃ）

