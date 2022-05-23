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23/05/2022 14:39

【大國博弈】拜登表明立場：大陸一旦攻台，美國願軍事介入

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，在回答記
者提問時，就美軍是否插手台海軍事衝突作出明確表態。他稱，一旦中國大陸攻台，美國會「軍
事介入捍衛台灣」。
　　拜登被問及美軍不願介入俄烏戰事，但若大陸攻台，美國又願否介入。拜登明確表示：「會
」。他指美方同意「一中政策」，但北京武統台灣會動搖整個地區，比俄羅斯出兵烏克蘭更嚴重
。拜登言論料將引起北京強烈反應。（ｊｆ）

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