《台股攻略－黃振宇》航運股強勢，台股兩連升

《台股攻略》台股電子及金融股今日（２３日）漲跌互見，加權指數早段先升後跌，幸航運

股則表現強勢，指數最終微升１１點，收１６１５６點，成交金額為新台幣２３２９﹒３８億元

，三大法人合共淨買入新台幣３９﹒７７億元，外資已連續兩個交易日錄得淨買入。

電子權值股的台積電收新台幣５２８元，微跌０﹒４％；瑞昱、聯詠、國巨及研華均跌

１﹒３％至２﹒１％；聯電跌０﹒８％，友達跌０﹒９％，鴻海及廣達則獲資金追捧，分別升

０﹒９％及１﹒３％。貨運三雄將於本周四（２６日）及周五（２７日）舉行股東大會，市場資

金提前部署，萬海漲停，收新台幣１６３﹒５元，陽明收新台幣１２７元，升８﹒１％；長榮收

新台幣１４４元，升６﹒７％，與此同時，上市運輸類股指數亦升超過６％，總成交金額接近新

台幣６７８億元，佔大市總成交金額近三成。其他航運股的台驊投控、四維航及裕民均升４％至

６％，正德漲停。航空雙雄同步上揚，華航升３％，長榮航升５﹒４％。金融股起跌不一，富邦

金跌２﹒１％，國泰金跌１﹒１％，玉山金及元大金均升近２％，上海商銀升３％。此外，市場

期待疫後出國旅遊商機復甦，資金追捧旅行社股，五福及寶得利漲停，山富升近７％，鳳凰、易

飛網及雄獅均升１﹒２％至３﹒４％。中國迎來陸續解封，歐美車市亦回暖，汽車零組件相關股

從低位反彈，元創精密、大億、萬在、吉茂及倉佑鈞漲停，謚源升超過９％，宏旭－ＫＹ升６％

，時碩工業、泰茂、堤維西、帝寶及耿鼎址升３％至６％。市場再度傳出面板雙虎友達及群創合

併消息，對此，友達董事長今日出席活動回應，對合併議題持開放態度，但不會因合併而合併。

中碳近年積極搶佔電池、半導體材料供應鏈，開拓儲能、電動車及化合物半導體商機，目前高倍

率ＵＦ石墨電極已打進日本及中國知名電池廠，另外亦成為台灣碳化矽（ＳｉＣ）長晶材料供應

商，為矽晶圓廠提供石墨坩堝材料。

近日美國公布的經濟數據遜市場預期，令投資者憂慮經濟衰退風險，預料台股短期仍然波動

，建議現時宜選股不選市。明日起至本周五登場的台北國際電腦展實體展「ＣＯＭＰＵＴＥＸ

２０２２」，料市場將聚焦未來科技產品發展趨勢，投資者可關注運算、智慧驅動及環保永續等

相關概念的科技股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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