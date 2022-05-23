【虛幣世界】比特幣暫企穩３萬美元，料上方仍有一定阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）美股高收，而整個周末的加密貨幣市場較為
平靜，比特幣暫時企於３００００美元之上，以太幣亦略為企穩於２０００美元，其他加密貨幣
如ＡＶＡＸ漲幅超過８％，ＳＯＬ和ＴＲＸ均上漲超過５％，但市場分析相信加密貨幣熊市仍未
過去，預計仍需要維持一段時間。
加密基金ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）認為，比特幣設法保持了上周的支撐位，甚至嘗試了區間突破，然而
３１０００至３２０００美元仍然是一個強大的阻力位，比特幣需要成功突破之後，才能看到更
多的上行空間。他認為加密市場尚未看到強勁的好友出現，並且ＢｉｔＢｕｌｌ已經計劃開始消
極的價格行動。
據經濟通據數顯示，比特幣現報３０３１７﹒６８元（美元．下同），升０﹒０８％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報２０４３﹒５７元，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒５４４９元，
升０﹒６１％；瑞波幣報０﹒４２３４元，升０﹒４０％。（ｕｌ）
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載