【虛幣世界】比特幣暫企穩３萬美元，料上方仍有一定阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）美股高收，而整個周末的加密貨幣市場較為

平靜，比特幣暫時企於３００００美元之上，以太幣亦略為企穩於２０００美元，其他加密貨幣

如ＡＶＡＸ漲幅超過８％，ＳＯＬ和ＴＲＸ均上漲超過５％，但市場分析相信加密貨幣熊市仍未

過去，預計仍需要維持一段時間。

加密基金ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ

ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）認為，比特幣設法保持了上周的支撐位，甚至嘗試了區間突破，然而

３１０００至３２０００美元仍然是一個強大的阻力位，比特幣需要成功突破之後，才能看到更

多的上行空間。他認為加密市場尚未看到強勁的好友出現，並且ＢｉｔＢｕｌｌ已經計劃開始消

極的價格行動。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３０３１７﹒６８元（美元．下同），升０﹒０８％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報２０４３﹒５７元，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒５４４９元，

升０﹒６１％；瑞波幣報０﹒４２３４元，升０﹒４０％。（ｕｌ）



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