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即市新聞

23/05/2022 08:55

【虛幣世界】比特幣暫企穩３萬美元，料上方仍有一定阻力

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）美股高收，而整個周末的加密貨幣市場較為
平靜，比特幣暫時企於３００００美元之上，以太幣亦略為企穩於２０００美元，其他加密貨幣
如ＡＶＡＸ漲幅超過８％，ＳＯＬ和ＴＲＸ均上漲超過５％，但市場分析相信加密貨幣熊市仍未
過去，預計仍需要維持一段時間。
　　加密基金ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）認為，比特幣設法保持了上周的支撐位，甚至嘗試了區間突破，然而
３１０００至３２０００美元仍然是一個強大的阻力位，比特幣需要成功突破之後，才能看到更
多的上行空間。他認為加密市場尚未看到強勁的好友出現，並且ＢｉｔＢｕｌｌ已經計劃開始消
極的價格行動。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３０３１７﹒６８元（美元．下同），升０﹒０８％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報２０４３﹒５７元，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒５４４９元，
升０﹒６１％；瑞波幣報０﹒４２３４元，升０﹒４０％。（ｕｌ）
　
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