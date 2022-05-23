《談國論企－黎偉成》減息增流動性挺經濟疫後復常穩升

《談國論企》中國人民銀行於２０２２年５月２０日下調５年期或以上的貸款市場報價利率

ＬＰＲ，連同４月２５日降低金融機構存款準備金率，顯示央行相當積極通過定向性的增加以商

業銀行為主的金融機構的市場流動性，和調低資金成本，支持經濟社會各個層面在疫情受控時加

速復常和發展。相信國民經濟在內需重復穩定較快的增長支持底下，重現穩中有進的佳態，國內

生產總值ＧＤＰ有望達５﹒５％的增長預期目標。



＊下調ＬＰＲ支持居民購房自住改善生活環境＊



人行近期連連採取多項貨幣政策措施，乃國民經濟受到日益重大的下行壓力，其實（１）這

早於２０２１年三、四季度便因世界疫情持續惡化、歐美經濟低迷，已面對一定程度的下行壓力

；更嚴重的，是（２）２０２２年初的下行壓力更為重大，先於２月底突見陰毒王拜登主動推手

弄出的烏克蘭亂局，繼而惡疫在３月份於上海、北京、廣州、深圳等主要城市爆發，所造成的衝

擊較預期為大，遂使零售銷售、工業生產、固投等主要經濟項目皆出現同比回落劣況，是為人行

得加大貨幣政策措施力挺經濟加求擺脫下行之困，盡快復常和回復穩中有進發展之因。

要指出，人行在最近一段期間所採取的貨幣政策措施，很有針對性，特別是（一）對銀行業

所作出的貸款利率調整，充分顯示出央行高度執行國務院總理李克強《政府工作報告》對穩健的

貨幣政策的「靈活適度」，以達致「保持流動性合理充裕」，和「政策發力適當靠前，及寺動用

儲備政策工具，確保經濟平穩運行」等要求。由是人行（Ｉ）於５月２０日下調屬５年期或以上

的貸款市場報價利率（Ｌｏａｎ Ｐｒｉｍｅ Ｒａｔｅ， ＬＰＲ）至４﹒４５％，相對於１

月２０日所調整的４﹒６％，低１５個基點，是為２０２２年以來暫見的第二次下調。

此舉正正配合（ＩＩ）人行及中國銀行保險監督管理委員會於５月１５日出台的《關於調整

差別化住房信貸政策有關問題的通知》，其中重點有（ｉ）對於貸款購買普通自住房的居民家庭

，「首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減２０個基

點」，即鼓勵和支持居民的首置，改善居所生活素質。（ｉｉ）亦可以「因城施策」，各城市首

套和二套住房商業性個人住房貸款利率加點下降，更為高度差別化。

要特別實施住房信貸差別化的政策性措施，乃因居民於２０２２年４月份購買住宅貸款淨減

少６０５億元，而２０２１年同期則淨增３４１７億元，主要受困於商品住宅房銷售面積於

２０２２年１－４月份累計３﹒９７６８億平方米，同比大幅減少２０﹒９％，銷售額累計達

３﹒７７８９萬億元，同比減少２９﹒５％。此足見商品住宅房市道明顯陷低迷之境。

《通知》遂指出：為堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實房地產長效機制，

支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健

康發展。ＬＰＲ的市場化程度較高，能夠充分反映信貸市場資金供求情況。使用ＬＰＲ進行貸款

定價，可以促進形成市場化的貸款利率，提高市場利率向信貸利率的傳導效率



＊降準增流動性力挺小微企業三農發展＊



至於（二）人行於１月１７日降低１年期中期借貸便利ＭＬＦ，和１個月常備借貸便利

ＳＬＦ，主要緩和短中期貸款利率壓力，未有與ＬＰＲ同時下調，估計短、中貸在疫情受控時會

較快復常。上海於５月１６日已出現社會層面的清零，並逐步有序的復商復市，相信會在６月份

復常，顯然是人行暫保ＭＬＦ和ＳＬＦ不變之因。

再看（三）人行在４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點（不含已執行

５％存款準準備金率的金融機構），促綜合融資成本穩中有降，對實體經濟尤其小微企業和「三

農」等特定環節穩字當頭、穩中有進發展。中國的居民消費價格ＣＰＩ與名義經濟現今保持合理

間距，有利人行今後適時適度降準，配以貨幣市場短中期工具，保持流動性合理充裕，使經濟紓

困挺進。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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