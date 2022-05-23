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23/05/2022 09:23

《異動股》季檢爆冷４股染藍，東方海外升逾３％，中芯升逾１％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》東方海外（００３１６）現價升３﹒４５％，報２５１﹒８元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒８３％。該股成交約５萬股，涉資１３０９萬元。
中芯（００９８１）升１﹒２３％，報１６﹒４８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
４﹒０４％。
　　恒生指數公司宣布，將東方海外（００３１６）、中升（００８８１）、中芯
（００９８１）及中國宏橋（０１３７８）納入恒生指數成份股，剔走瑞聲科技（０２０１８）
，恒指成份股數目由６６隻增至６９隻。所有指數變動將於６月１３日生效。
　　其餘染藍股造好；中升（００８８１）升１﹒９３％，報５２﹒９元，以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅４﹒４４％；中國宏橋（０１３７８）升５﹒６８％，報９﹒６７元，以現價
計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒４１％。
　　現時，恒生指數報２０６０８，跌１０８點或跌０﹒５２％，主板成交２３﹒５２億元。國
企指數報７０８２，跌３８點或跌０﹒５４％。恒生科技指數報４２４３，跌４１點或跌
０﹒９６％。
　　即月期指新報２０５５６，跌５６點，低水５３點。即月國指期貨報７０７６，跌１６點，
低水７點。即月科指期貨新報４２３８，跌４６點，低水５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　２５１﹒８０元　升３﹒４５％
　　中升（００８８１）　　　　５２﹒９０元　升１﹒９３％
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒４８元　升１﹒２３％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　９﹒６７元　升５﹒６８％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１７﹒１６元　跌１﹒９４％
　　聯想集團（００９９２）　　　７﹒９４元　跌０﹒８７％
　　翰森製藥（０３６９２）　　１３﹒７４元　跌２﹒２８％
　　蔚來（０９８６６）　　　１３４﹒００元　跌１﹒０３％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　７４﹒９５元　跌０﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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