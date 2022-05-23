《異動股》季檢爆冷４股染藍，東方海外升逾３％，中芯升逾１％

《經濟通通訊社２３日專訊》東方海外（００３１６）現價升３﹒４５％，報２５１﹒８元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒８３％。該股成交約５萬股，涉資１３０９萬元。

中芯（００９８１）升１﹒２３％，報１６﹒４８元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

４﹒０４％。

恒生指數公司宣布，將東方海外（００３１６）、中升（００８８１）、中芯

（００９８１）及中國宏橋（０１３７８）納入恒生指數成份股，剔走瑞聲科技（０２０１８）

，恒指成份股數目由６６隻增至６９隻。所有指數變動將於６月１３日生效。

其餘染藍股造好；中升（００８８１）升１﹒９３％，報５２﹒９元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅４﹒４４％；中國宏橋（０１３７８）升５﹒６８％，報９﹒６７元，以現價

計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒４１％。

現時，恒生指數報２０６０８，跌１０８點或跌０﹒５２％，主板成交２３﹒５２億元。國

企指數報７０８２，跌３８點或跌０﹒５４％。恒生科技指數報４２４３，跌４１點或跌

０﹒９６％。

即月期指新報２０５５６，跌５６點，低水５３點。即月國指期貨報７０７６，跌１６點，

低水７點。即月科指期貨新報４２３８，跌４６點，低水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２５１﹒８０元 升３﹒４５％

中升（００８８１） ５２﹒９０元 升１﹒９３％

中芯（００９８１） １６﹒４８元 升１﹒２３％

中國宏橋（０１３７８） ９﹒６７元 升５﹒６８％

瑞聲（０２０１８） １７﹒１６元 跌１﹒９４％

聯想集團（００９９２） ７﹒９４元 跌０﹒８７％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒７４元 跌２﹒２８％

蔚來（０９８６６） １３４﹒００元 跌１﹒０３％

ＡＳＭ（００５２２） ７４﹒９５元 跌０﹒２０％

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（ｈｃ）

