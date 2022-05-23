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即市新聞

23/05/2022 12:12

《午市前瞻》中升有望受惠汽車下鄉，瑞聲成棄卒縱殘不宜買

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２０３２７，跌３８９點或１﹒８８％，主
板成交５９２﹒６億元。恒生中國企業指數報６９６５，跌１５５點或２﹒１９％。恒生科技指
數報４１５０，跌１３４點或３﹒１３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４３﹒２元，跌９元或２﹒５６％，成交２８﹒９９億元；美
團收報１６６﹒３元，跌６﹒７元或３﹒８７％，成交２５﹒３６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８４元，跌４﹒０５元或４﹒６％，成交２０﹒６５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊聶振邦：恒指突破區間平均成交需１４００億＊
　
　　上日恒指升近６００點後，今現回吐壓力，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示
，恒指近期維持２０１００至２０８００區間上落，短線未現較強方向。走勢方面，恒指受制於
５０天線以及早前裂口頂部，他認為恒指要突破區間需要成交額擴大支持，五天日均成交額須有
１４００億以上才有較大條件支撐恒指突破區間，否則恒指維持上落市機會較大。
　
＊恒指公司今次季檢有意避開科技股＊
　
　　恒指公司上周五（２０日）公布季檢結果，東方海外（００３１６）、中芯（００９８１）
、中升（００８８１）及宏橋（０１３７８）獲納入恒指成分股，瑞聲（０２０１８）遭剔出藍
籌，此後恒指成分股將增至６９隻。聶振邦指恒指公司今次季檢有意避開科技股，因近期科技股
以及中概股表現差劣，而恒指公司多數根據股份市值及成交額擬定成分股，而科技股頹勢亦影響
此兩方面。
　　他解釋，今次４隻染藍股股價皆靠穩，東方海外股價更持續高企，而且目前恒指較少這類行
業的股份，故他認為此次季檢安排合適。
　
＊瑞聲業績持續收縮＊
　
　　染藍新貴之中，聶振邦建議留意中升（００８８１），近期新能源車下鄉政策出台，中升作
為汽車零件股，市場憧憬中央會投放更多資源在汽車業之中。他建議可於５０至５２元吸納，６
月內有望上試５５至５７元水平。
　　相對瑞聲遭剔出藍籌，聶振邦則對瑞聲未來股價有保留，因為過去瑞聲業績持續收縮，４年
以來連續雙位數字盈利倒退，而２０２１年度已為當中倒退最少一年，寄望新一年業績會有改善
，但長期仍不建議投資手機設備股。（ｈｃ）

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