《午市前瞻》中升有望受惠汽車下鄉，瑞聲成棄卒縱殘不宜買

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報２０３２７，跌３８９點或１﹒８８％，主

板成交５９２﹒６億元。恒生中國企業指數報６９６５，跌１５５點或２﹒１９％。恒生科技指

數報４１５０，跌１３４點或３﹒１３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４３﹒２元，跌９元或２﹒５６％，成交２８﹒９９億元；美

團收報１６６﹒３元，跌６﹒７元或３﹒８７％，成交２５﹒３６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８４元，跌４﹒０５元或４﹒６％，成交２０﹒６５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：恒指突破區間平均成交需１４００億＊



上日恒指升近６００點後，今現回吐壓力，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示

，恒指近期維持２０１００至２０８００區間上落，短線未現較強方向。走勢方面，恒指受制於

５０天線以及早前裂口頂部，他認為恒指要突破區間需要成交額擴大支持，五天日均成交額須有

１４００億以上才有較大條件支撐恒指突破區間，否則恒指維持上落市機會較大。



＊恒指公司今次季檢有意避開科技股＊



恒指公司上周五（２０日）公布季檢結果，東方海外（００３１６）、中芯（００９８１）

、中升（００８８１）及宏橋（０１３７８）獲納入恒指成分股，瑞聲（０２０１８）遭剔出藍

籌，此後恒指成分股將增至６９隻。聶振邦指恒指公司今次季檢有意避開科技股，因近期科技股

以及中概股表現差劣，而恒指公司多數根據股份市值及成交額擬定成分股，而科技股頹勢亦影響

此兩方面。

他解釋，今次４隻染藍股股價皆靠穩，東方海外股價更持續高企，而且目前恒指較少這類行

業的股份，故他認為此次季檢安排合適。



＊瑞聲業績持續收縮＊



染藍新貴之中，聶振邦建議留意中升（００８８１），近期新能源車下鄉政策出台，中升作

為汽車零件股，市場憧憬中央會投放更多資源在汽車業之中。他建議可於５０至５２元吸納，６

月內有望上試５５至５７元水平。

相對瑞聲遭剔出藍籌，聶振邦則對瑞聲未來股價有保留，因為過去瑞聲業績持續收縮，４年

以來連續雙位數字盈利倒退，而２０２１年度已為當中倒退最少一年，寄望新一年業績會有改善

，但長期仍不建議投資手機設備股。（ｈｃ）

