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即市新聞

23/05/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》中央須加大力度穩樓市，擴大房企融資白名單

　　《娥姐錦囊》中國人民銀行上周五（２０日）公布，今年５月，五年期貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）報４﹒４５％，較４月下調１５基點，為今年１月以來首次調降，但一年期ＬＰＲ則
持平於３﹒７％，為連續第四個月不變，預期降５基點。消息公布後，市場未見太大反應，相信
中央有必要加大力度來振興樓市，包括擴大房企融資「白名單」，以及在管控下放寬房地產投資

　　在內房銷售疲弱及「三條紅線」規限下，繼恒大（０３３３３）之後，不少房企早前陸續出
現債務問題，地方賣地收入亦受影響，加上封城、退稅等影響，４月份內地多個城市的財政收入
，跌逾三成以上，情況不能長期持續下去。雖然發展商近日已大幅減價，惟仍未能帶動銷情，反
映置業人士缺乏信心。房地產行業作為經濟主要動力，當局有需要出招刺激。
　　若要提振樓市，減息降低置業成本是其中一個方法。另外，降低首付比例、放寬外來人買樓
限制，以及在有管控下容許國民投資於房地產市場，也是一途。
　　近日幾間民企獲監管機構選定為「示範房企」，陸續發行人民幣債券，惟大量陷入債務危機
的內房，卻未在「白名單」上，建議「白名單」可以放寬，讓投資者自己衡量，只要願意承擔風
險，便可爭取較高回報，而監管機構的責任則是確保市場秩序，懲治造假和避免評級機構出現胡
亂給予評級的行為。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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