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即市新聞

23/05/2022 15:44

《美元走勢－羅明立》美元短線有可能要深度調整

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒７８　１２７﹒９６　１２７﹒１５
　　歐元╱美元　１﹒０６０４　１﹒０６１４　１﹒０５６８
　　英鎊╱美元　１﹒２５７０　１﹒２５７３　１﹒２４９９
　　美元╱瑞郎　０﹒９７２０　０﹒９７５１　０﹒９７１２
　　美元╱港元　７﹒８４８６　７﹒８４９０　７﹒８４６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數上周五（２０日）未能收服１０３，仍可能要考驗１０２﹒３０的支
持。市場對聯儲未來兩次會議都加息０﹒５％的預期基本消化，局市亦開始表達要平衡經濟增長
。投資者擔心貨幣政策的收緊會觸發經濟下滑，高盛ＣＥＯ預計美國經濟１－２年內出現衰退的
機會有三成，而美元這次未能從避險需求中受惠。
　
　　上周五英國公布的４月零售銷售按月升１﹒４％，遠好於預期的下跌０﹒２％，英鎊今早升
近１００點，逼近１﹒２６，估計１﹒２６３０有阻力。當地的經濟情況非單一數據理想能改變
，１﹒２６附近可做空。澳洲大選結束，在野工黨勝出重新執政，但能否取得國會過半議席，無
需跟其它政黨分享權力，仍需時間，澳元反應正面，升越０﹒７１。上周公布的５月會議紀要顯
示，澳洲央行強烈暗示將在６月再次加息，市場預計，年底前利率將升至２﹒７５％。
　　美元短線有可能要深度調整，１０２﹒３０若失守，不排除要下試５０天線的１０１，但仍
可部署低吸博反彈。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　沽出歐元　１﹒０６２０　１﹒０５００　１﹒０６６５
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２６１０　１﹒２５００　１﹒２６４０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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