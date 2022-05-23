《美元走勢－羅明立》美元短線有可能要深度調整

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒７８ １２７﹒９６ １２７﹒１５

歐元╱美元 １﹒０６０４ １﹒０６１４ １﹒０５６８

英鎊╱美元 １﹒２５７０ １﹒２５７３ １﹒２４９９

美元╱瑞郎 ０﹒９７２０ ０﹒９７５１ ０﹒９７１２

美元╱港元 ７﹒８４８６ ７﹒８４９０ ７﹒８４６７

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《美元走勢》美匯指數上周五（２０日）未能收服１０３，仍可能要考驗１０２﹒３０的支

持。市場對聯儲未來兩次會議都加息０﹒５％的預期基本消化，局市亦開始表達要平衡經濟增長

。投資者擔心貨幣政策的收緊會觸發經濟下滑，高盛ＣＥＯ預計美國經濟１－２年內出現衰退的

機會有三成，而美元這次未能從避險需求中受惠。



上周五英國公布的４月零售銷售按月升１﹒４％，遠好於預期的下跌０﹒２％，英鎊今早升

近１００點，逼近１﹒２６，估計１﹒２６３０有阻力。當地的經濟情況非單一數據理想能改變

，１﹒２６附近可做空。澳洲大選結束，在野工黨勝出重新執政，但能否取得國會過半議席，無

需跟其它政黨分享權力，仍需時間，澳元反應正面，升越０﹒７１。上周公布的５月會議紀要顯

示，澳洲央行強烈暗示將在６月再次加息，市場預計，年底前利率將升至２﹒７５％。

美元短線有可能要深度調整，１０２﹒３０若失守，不排除要下試５０天線的１０１，但仍

可部署低吸博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出歐元 １﹒０６２０ １﹒０５００ １﹒０６６５

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２６１０ １﹒２５００ １﹒２６４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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