【內房困局】惠譽：佳源國際在限期前支付一隻美元債券利息

《經濟通通訊社２３日專訊》惠譽表示，佳源國際（０２７６８）在３０天寬限期於５月
１８日到期前支付了一隻美元債券的利息，不過該公司一周後又面臨另一隻債券付息寬限期到期
。
已付息的為２０２３年到期１３﹒７５％美元債券，最初應於４月１８日付息１２１０萬美
元；而下周付息的為１０月３０日到期、１２％債券的３０天付息寬限期將於５月３０日結束。
該債剩餘未償本金總額２億美元。（ｂｉ）
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