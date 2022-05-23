【內房困局】惠譽：佳源國際在限期前支付一隻美元債券利息

《經濟通通訊社２３日專訊》惠譽表示，佳源國際（０２７６８）在３０天寬限期於５月

１８日到期前支付了一隻美元債券的利息，不過該公司一周後又面臨另一隻債券付息寬限期到期

。

已付息的為２０２３年到期１３﹒７５％美元債券，最初應於４月１８日付息１２１０萬美

元；而下周付息的為１０月３０日到期、１２％債券的３０天付息寬限期將於５月３０日結束。

該債剩餘未償本金總額２億美元。（ｂｉ）





