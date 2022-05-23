《本港經濟》４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，今年４月整體消費物價與一年前同月比較，

上升１﹒３％，較３月份升幅（１﹒７％）為低，亦低於市場預估的２％。剔除所有政府一次性

紓困措施的影響，綜合消費物價指數在４月份的按年升幅（即基本通脹率）為１﹒６％，亦較３

月升１﹒７％為低，主要是由於基本食品價格（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅減慢所致。



＊首四月綜合消費物價按年升１﹒５％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年４月份錄得按年升幅的類別為基本食品（

上升５﹒２％）、衣履（上升３﹒６％）、外出用膳及外賣（上升３﹒２％）、交通（上升

１﹒８％）。另一方面，綜合消費物價指數在４月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌０﹒６％

）。

以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒５％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應升幅為１﹒６％。



＊政府料總體通脹短期內維持溫和＊



政府發言人表示，４月基本消費物價通脹率輕微下跌至１﹒６％。受惠新鮮蔬菜供應轉趨穩

定，基本食品價格的升幅放緩，儘管仍然顯著。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨著本地疫情

退減而加快。能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，

預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內

應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

