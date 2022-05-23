  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2022 16:31

《本港經濟》４月整體通脹率回落至１﹒３％，低於市場預期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，今年４月整體消費物價與一年前同月比較，
上升１﹒３％，較３月份升幅（１﹒７％）為低，亦低於市場預估的２％。剔除所有政府一次性
紓困措施的影響，綜合消費物價指數在４月份的按年升幅（即基本通脹率）為１﹒６％，亦較３
月升１﹒７％為低，主要是由於基本食品價格（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅減慢所致。
　
＊首四月綜合消費物價按年升１﹒５％＊
　
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年４月份錄得按年升幅的類別為基本食品（
上升５﹒２％）、衣履（上升３﹒６％）、外出用膳及外賣（上升３﹒２％）、交通（上升
１﹒８％）。另一方面，綜合消費物價指數在４月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌０﹒６％
）。
　　以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒５％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅為１﹒６％。
　
＊政府料總體通脹短期內維持溫和＊
　
　　政府發言人表示，４月基本消費物價通脹率輕微下跌至１﹒６％。受惠新鮮蔬菜供應轉趨穩
定，基本食品價格的升幅放緩，儘管仍然顯著。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨著本地疫情
退減而加快。能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，
預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內
應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪23/05/2022
【專訪】陶冬：IPEF意在產業鏈等圍堵中國　但有大缺陷
人氣文章財經熱話23/05/2022
人幣反彈創兩周高　惟疫情下經營困難　中資航空股難受惠
人氣文章市場動向23/05/2022
幣圈年度最觸目投資主題 「郁住賺」(M2E)引爆GMT幣狂升460倍 概念相近GENE幣 蓄勢待升空
人氣文章中國故事23/05/2022
《神州經脈》印太經濟框架惹中美舌戰　滬指近平收人幣兩周高
人氣文章財經熱話23/05/2022
【恒指季檢】東方海外染藍後破頂　張智威：睇實呢個位吼得過！
人氣文章Algo Trade 程式交易23/05/2022
程式交易 VS 股票、樓市 年回報率可達50% 跑贏其他工具
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金