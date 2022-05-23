【夜期時段】即月期指最新報２０４３４點，升１４點，低水３６點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４２４點，升４點，低水４６

點，最新報２０４３４點，升１４點，低水３６點，合約成交５８５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０１７點，跌２點，低水５點，最新報７０１８點，跌１

點，低水４點，合約成交３７２張。

