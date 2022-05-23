  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2022 17:21

【夜期時段】即月期指最新報２０４３４點，升１４點，低水３６點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４２４點，升４點，低水４６
點，最新報２０４３４點，升１４點，低水３６點，合約成交５８５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７０１７點，跌２點，低水５點，最新報７０１８點，跌１
點，低水４點，合約成交３７２張。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/05/2022
人幣續走強創兩周高　惟疫情下經營慘淡　中資航空股難受惠
人氣文章市場動向23/05/2022
幣圈年度最觸目投資主題 「郁住賺」(M2E)引爆GMT幣狂升460倍 概念相近GENE幣 蓄勢待升空
人氣文章中國故事23/05/2022
《神州經脈》印太經濟框架惹中美舌戰　滬指近平收人幣兩周高
人氣文章財經熱話23/05/2022
【恒指季檢】東方海外染藍後破頂　張智威：睇實呢個位吼得過！
人氣文章Algo Trade 程式交易23/05/2022
程式交易 VS 股票、樓市 年回報率可達50% 跑贏其他工具
人氣文章財經熱話23/05/2022
恒指新貴皆逆市造好東方海外飆逾半成　邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金