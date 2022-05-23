  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2022 14:45

【新冠肺炎】稱感染新冠後被解僱，項目經理透過平機會提訴訟

　　《經濟通通訊社２３日專訊》平機會代表一名申索人提出訴訟。申索人是一間公司項目經理
，上班數天後確診，需要留院治療，他在住院期間收到僱主以電話通訊軟件通知，因為他感染新
冠病毒而被解僱。
　　平機會發言人表示，個案中僱員的殘疾是指他感染新冠病毒，而根據《殘疾歧視條例》，僱
主若基於僱員的殘疾而將對方解僱，即屬違法。今次是平機會第二次將涉及新冠病毒歧視的個案
帶到法庭。（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/05/2022
恒指新貴皆逆市造好東方海外飆逾半成　邊隻最值博？
人氣文章財經熱話23/05/2022
【內需股】黃偉豪：首選潤啤、李寧　中線部署策略？
人氣文章FOCUS23/05/2022
【FOCUS】世衛認猴痘「極不尋常」　「長新冠」影響同漸顯
人氣文章財經熱話23/05/2022
【恒指季檢】拆解京東跑出原因！短期仲有水位？
人氣文章財經熱話23/05/2022
《午市前瞻》中升有望受惠汽車下鄉　瑞聲成棄卒縱殘不宜買
人氣文章市場動向23/05/2022
【筍工獻給你：立即登記嚟數碼港互動招聘博覽2022】
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金