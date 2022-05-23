【新冠肺炎】稱感染新冠後被解僱，項目經理透過平機會提訴訟

《經濟通通訊社２３日專訊》平機會代表一名申索人提出訴訟。申索人是一間公司項目經理

，上班數天後確診，需要留院治療，他在住院期間收到僱主以電話通訊軟件通知，因為他感染新

冠病毒而被解僱。

平機會發言人表示，個案中僱員的殘疾是指他感染新冠病毒，而根據《殘疾歧視條例》，僱

主若基於僱員的殘疾而將對方解僱，即屬違法。今次是平機會第二次將涉及新冠病毒歧視的個案

帶到法庭。（ｈｙ）

