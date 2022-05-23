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23/05/2022 16:10

【國安立法】律師參與６１２基金案被指專業失當，律師會展開調查

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港律師會確認近日收到與「６１２人道支援基金」案相關，
涉及港區國安法和法律執業者專業行為失當的投訴，是首次收到來自警方國家安全處的投訴。律
師會會長陳澤銘表示，已根據《香港事務律師專業操守指引》訂明的投訴及紀律機制展開調查。
　　律師會會長陳澤銘表示，國安處在本月１２日拘捕５人涉及違反《港區國安法》，警方指在
刑事調查中發現有律師及大律師涉嫌作出專業失當行為，並就有關情況向律師會及大律師公會投
訴。陳澤銘確認收到警方的投訴，但由於調查屬於保密，不能披露任何詳情，作為監管團體是非
常重視會員的操守，會以公正、中立及客觀原則處理每宗投訴。
　　陳澤銘強調，本港的法律原則是無罪推定，律師會也並非刑事調查，一日未有裁決，每位律
師都是無辜，可以繼續執業。他說，如果披露被投訴人的身份或所屬律師事務所是不適當，又指
被投訴人有答辯機會，但難以在現階段回應需要多少時間調查，他多次重申調查機制行之有效，
律師會將在適當時候及可行的方法下，提供資料予外界。
　　根據程序，律師會收到投訴後會成立獨立３人小組跟進，會視乎律師的違規行為決定罰則，
輕的罰則是以信件提醒，如違規嚴重，可轉介到律師會以外的審裁處，最嚴重的是除牌（ｈｙ）
（ｚｚ）

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